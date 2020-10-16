Що чекає на жителів ОРДЛО з російськими паспортами після деокупації: у Кабміні дали відповідь

На Донбасі жителі окупованих територій з російськими паспортами після визволення цих територій можуть залишитися в статусі іноземців. Також у громадян буде можливість виїхати з країни за бажанням.

За словами віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова, Україна в цьому питанні планує використовувати досвід Хорватії Про це чиновник заявив в інтерв'ю хорватському виданню N1.

Він пояснив, який статус матимуть громадяни України в ОРДЛО після деокупації Донбасу, які відносять себе до російської національності, мають російське громадянство та отримали паспорти.

"У них буде право вільного вибору. Якщо вони захочуть там залишитися і жити, то у них буде статус іноземця в державі чи вони захочуть виїхати. Це буде абсолютно безкоштовно, як це зробила Хорватія, яка дала людям можливість вільно приймати рішення і захищати права національних меншин. В Україні ми будемо використовувати той самий підхід, що і хорватський", - зазначив Резніков.

Також міністр розповів, що через війну близько півтора мільйона людей на Донбасі стали вимушеними переселенцями.

"І вони матимуть право повернутися і почати життя з нуля. Це мирне життя", - сказав він.

Він нагадав, що на Донбасі проживають представники різних національностей, і кожна людина і національні меншини "мають право на реалізацію своїх прав".

Раніше в Мінреінтеграції заявляли, що Україні потрібна своя модель безпечної реінтеграції окупованих територій, і що базою для неї може стати хорватська модель.

Як повідомлялося, РФ підготувала жителям ОРДЛО "паспортний сюрприз", адже на власників таких документів чекають санкції.