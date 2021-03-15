RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Не треба чекати Pfizer: Ляшко зробив для українців заяву про вакцинацію

Автор: Людмила Жукова

Українцям не варто вагатися щодо якості індійської вакцини Covishield і чекати Pfizer. Потрібно щепитися і не хвилюватися, поки є можливість.

Таку заяву зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Новое время".

"Чекати нічого не потрібно, оскільки права вибору немає. Це загальносвітова практика: приходить продукт, і саме управлінці разом з експертами вирішують, як цей продукт використовувати найбільш ефективно", - повідомив Ляшко.

Також він зазначив, що для препарату Pfizer необхідна дуже низька температура для зберігання, і після того, як він виходить за рамки цієї температури, то повинен бути використаний протягом п'яти днів.

"Ми розуміємо, що у нас буде певна кількість вакцини Pfizer, але основне постачання - це вакцини з температурою зберігання від +2 до +8 градусів за Цельсієм (AstraZeneca, Novavax, Sinovac), тому ми вибираємо платформу у вигляді пунктів щеплення, робимо все під таку температуру зберігання, є навчені медичні працівники", - зазначив головний санлікар.

Також Ляшко повідомив, що для літніх, маломобільних людей спеціальні бригади будуть приїжджати для вакцинації навіть додому.

"Прямо додому. Все це знову ж таки залежить від продукту, який буде використовуватися. Зараз ми використовуємо десятидозні флакони. Надалі, якщо, наприклад, вакцина Sinovac приїде, то це буде доза - шприц. Тобто одна доза у шприці відразу вже упакована. Для таких цілей використовувати раціонально, економніше, менше коефіцієнт розливу", - резюмував лікар.

Як ми раніше писали, Ляшко прокоментував головну проблему вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина
Читайте також
AstraZeneca пояснила скорочення постачання вакцини до ЄС
Побічні реакції від вакцини Covishield: з'явився список
Прогноз погоди