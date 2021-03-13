Ляшко прокоментував головну проблему вакцинації

В Україні вакцинація йде не так швидко, як розраховувала влада. Причин тому маса – фейки про вакцини, недовіра до індійського препарату і багато іншого. Серед тих, хто позитивно ставиться до щеплень часто звучить теза "ми почекаємо Pfizer". Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, скільки буде доз Pfizer доставлено в нашу країну і чому чекати його краще не варто.

Серед 117 тисяч доз вакцин в рамках COVAX в Україну надійде препарат Pfizer. До нього українці відчувають більше довіри, однак сподіватися на імунізацію цією вакциною не варто, вважає санлікар.

"Чекати нічого не потрібно, оскільки права вибору немає. Це загальносвітова практика: приходить продукт, і саме управлінці разом з експертами вирішують, як цей продукт використовувати найбільш ефективно", - розповідає Ляшко.

Одна з проблем, з якою стикається вакцинація препаратом Pfizer - особливості його зберігання. Зараз влада готує спеціальні бригади, а також забезпечує їх необхідною технікою для якісної схоронності матеріалу.

"Якщо ми говоримо про Pfizer, - він має температуру зберігання -70 градусів за Цельсієм; і після того, як препарат виходить за межі цієї температури, він має бути використаний упродовж п’яти днів. Найбільш оперативне використання — це або робота з мобільними бригадами, або вакцинальні центри для організованих колективів", - додає фахівець.