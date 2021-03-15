Не надо ждать Pfizer: Ляшко сделал для украинцев заявление о вакцинации

"Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно", - сообщил Ляшко.

Также он отметил, что для препарата Pfizer необходима очень низкая температура для хранения, и после того, как он выходит за рамки этой температуры, то должен быть использован в течение пяти дней.

"Мы понимаем, что у нас будет определенное количество вакцины Pfizer, но основное снабжение - это вакцины с температурой хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию (AstraZeneca, Novavax, Sinovac), поэтому мы выбираем платформу в виде пунктов прививки, делаем все под такую температуру хранения, есть обученные медицинские работники", - отметил главный санврач.

Также Ляшко сообщил, что для пожилых, маломобильных людей специальные бригады будут приезжать для вакцинации даже на дом.

"Прямо на дому. Все это опять же зависит от продукта, который будет использоваться. Сейчас мы используем десятидозные флаконы. В дальнейшем, если, например, вакцина Sinovac приедет, то это будет доза - шприц. То есть одна доза в шприце сразу уже упакована. Ее для таких целей использовать рационально, экономнее, меньше коэффициент разлива", - резюмировал врач.