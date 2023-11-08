Швырнули скамейку через окно. Подростки разгромили вагон киевской электрички (видео)

В сети распространили видео, на котором видно, как компания подростков по меньшей мере из 7 человек крушит вагон электрички Киев-Яготин.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на каналы Telegram.

Подростки уничтожили вагон электрички

На опубликованных кадрах видно, как ребята подросткового возраста отламывают часть окна в вагоне, отрывают сиденья скамейки, а затем выбрасывают его через окно электрички прямо во время движения.

Все это сопровождается веселыми криками, смехом и призывами "давай-давай". Из видео заметно, что эти кадры снимали сами подростки, очевидно, чтобы зафиксировать свой "подвиг". При этом никого, кроме их компании, в вагоне не было, поэтому они беспрепятственно громили электричку.

Какое наказание может светить подросткам за повреждение имущества

Умышленное повреждение имущества карается штрафом от 1 000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 120 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Также отметим, что субъектом преступления может быть вменяемое лицо в возрасте от 14-лет. В противном случае ответственность за действия подростков будут нести их родители.

Издание РБК-Украина сделало запрос в пресс-службу Укрзализныци, чтобы узнать сумму ущерба и удалось ли идентифицировать малолетних злоумышленников и привлечь их к ответственности. Пока ждем ответа.