Спека і страшні зливи: області, які постраждають від негоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні буде щедрою на подарунки - сильну спеку і страшні грози

Погода в Україні у п'ятницю, 3 липня, очікується неоднозначна. Частину країни накриє сильною спекою, місцями до +35 градусів, а частину – знову буде заливати сильними дощами з грозами.

На сході України очікується сонячна і ясна погода. Нічна температура повітря становитиме +17 +21 градус, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31 +33 градусів, у Дніпрі, Луганській і Донецькій областях очікується +34 +35 градусів.

У південних областях без опадів, суха і сонячна погода. Вночі від +18 до +21 градуса, вдень прогріється до +33 +35 градусів, в Одесі від +29 до +31 градусів. У Криму опади не прогнозуються, сухо і сонячно. Вночі +20 +22 градуси, вдень +31 +33 градуси.

На півночі України синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Нічна температура повітря коливатиметься від +17 до +19 градусів, вдень прогріється до +30 +32 градусів.

Західні області знову накриє дощами з грозами, сильні зливи прогнозують у Львівській, Івано-Франківській областях та на Закарпатті. Нічна температура повітря опуститься до +16 +18 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +26 градусів, місцями прогріється до +27 +30 градусів.

В центральній частині країни буде сухо і сонячно, без опадів. Вночі від +17 до +19 градусів, вдень від +30 до +34 градусів.

У Києві 3 липня очікується невелика хмарність, без опадів. Нічна температура повітря складе +18 +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +32 до +34 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 3 липня

В суботу грози та дощі захоплять західні, північні, центральні області країни, а також Київ. У неділю негода охопить більшу частину країни, сухо буде тільки на півдні та частково на сході країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців попередили про посилення спеки у багатьох областях.

А також розповідали про те, що в Україну йде небезпечна погода, обіцяють шквали та град.

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Автор: Анна Шиканова