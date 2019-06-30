Спека повертається: синоптик поділилася прогнозом на перші дні липня

Погода в Україні 1-2 липня очікує бути спекотною і сонячної. Температурні стовпчики знову покажуть +30 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в соціальній мережі Facebook.

"Липень в Україні почнеться з поверненням спеки. Завтра - знову за +30 градусів. Сухо, сонячно. Але 2 липня ще побуде спека, а з третього липня почне з'їжджати на південь і таки зійде", - зазначила Діденко.

Погода в Україні 1-2 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Крім того, синоптик повідомила, що в Києві понеділок буде спекотним, а 3-го липня температура повітря знову знизиться.

"Завтра у столиці - ясно, у вівторок - місцями дощ, гроза. Погуляйте сьогодні побільше на цьому повітрі, тому що завтра буде тільки кондиційований", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, що синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку в Україні. За прогнозом Укргідрометцентру, 30 червня, в Україні, крім західних та більшості районів північних областей утримуватиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Також синоптики розповіли, де 30 липня пройдуть дощі в Україні.