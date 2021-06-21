Спека посилиться ще більше: які області Україні розпече найсильніше

"Спека - посилюється! Західноєвропейські гарячі градуси вже присунули до нас і тому на тижні готуйтеся до +30+35 градусів в Україні! Вже завтра у більшості областей очікується впродовж дня +29+33 градуси", - попередила Наталка Діденко.

Синоптик додала, що дещо свіжіше завтра буде на півдні, тут від +23 до +29 градусів.

Де очікуються дощі

Діденко прогнозує короткочасні грозові дощі найближчої ночі в Одеській, Миколаївській областях, а також деяких районах Херсонської області та Криму.

Вдень в країні здебільшого суха погода. Короткочасні локальні дощі можливі на заході та півдні, але нічого серйозного не передбачається.

Коли спаде спека

Знижуватися температура почне з неділі, 27 червня. А до кінця тижня градуси будуть високими.

"Послаблення спеки в Україні очікується в суботу у західних областях, у неділю, 27-го червня, ще й у північних, а 28-го червня сильної спеки в Україні не буде ніде, очікується +25+30 градусів", - прогнозує синоптик.

Що буде з погодою в Києві завтра і до кінця червня

Наталка Діденко прогнозує на завтра, 22 червня, суху спекотну погоду в столиці з температурою +30+32 градуси.

Спекотно буде весь тиждень, лишень в неділю, 27 числа прийде послаблення до +25+27 градусів.

У Києві 22 червня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30+32 градуси.

Синоптики Gismeteo показали на картах, що буде з погодою в столиці до кінця червня. Ослаблення спеки відбудеться з неділі, 27 числа. А з вівторка по суботу в Києві буде +33+35.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз до конца июня (gismeteo.ua)