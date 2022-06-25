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Спека в Україні посилюється: де буде + 35

Якою буде погода 26 червня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні найближчим часом буде спекотною і спекотною. У деяких регіонах буде до + 35 градусів.

Про такий прогноз погоди розповіла синоптик Наталка Діденко.

Якою буде погода 26 червня

26 червня, в неділю, короткочасні дощі з грозами пройдуть в центральних областях України, в західній частині, крім Волині та Рівненської, Донецької областей.

У південній частині України дощі більш вірогідні місцями в нічні години, вдень опади припиняться.

У північних областях на Чернігівщині та Сумщині буде переважно без опадів, у Житомирській та Київській областях - місцями дощ, гроза.

Вітер завтра в Україні передбачається східним, північно-східним, помірним, у східних областях та південному сході можливі пориви до 15-18 метрів на секунду.

Погода в Києві

У Києві неділя буде спекотною, до + 29 градусів. Буде спекотно, не забувайте брати з собою пляшечку води.

Коли настане спека

З 27 червня в країні переважатиме спекотна погода. У Києві температура сягне + 35 градусів. В інших регіонах також буде спекотно.

До речі, раніше ми писали, що синоптики назвали дату підвищення температури до 34 градусів тепла.

А також розповідали про те, яка погода буде в Україні до кінця червня.

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Погода в Україні