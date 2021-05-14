Спека і сильні грози: де температура стрімко піде вгору

На сході країни очікується підвищення температури повітря і суха погода, без опадів. Вночі в регіоні від +11 до +15 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +22 до + 27 градусів.

У південних областях сонячно і сухо, опади не прогнозуються. Нічна температура коливатиметься в межах + 11 +13 градусів, вдень прогріється до +23 +25 градусів, в Одесі трохи прохолодніше, +21 + 23 градуси. У Криму без опадів, сонячно. Вночі + 11 +13 градусів, вдень +22 + 24 градуси.

На півночі країни синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Вночі + 11 +13 градусів, вдень потеплішає до +22 + 24 градусів.

Грози накриють всі області західної частини країни, місцями можливі короткочасні дощі. Нічна температура складе від + 10 до +13 градусів. Вдень очікується від +20 до +22 градусів, прохолодніше буде тільки на Закарпатті, від +16 до + 18 градусів.

У центральній частині країни буде сухо і сонячно, без опадів. Вночі + 11 +13 градусів, вдень від +22 до + 24 градусів.

У Києві 15 травня синоптики прогнозують короткочасні дощі. Вночі в столиці від +10 до +12 градусів, вдень від +21 до + 23 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 15 травня