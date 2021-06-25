Спека в Києві побила 97-річний температурний рекорд: скільки зафіксували

Так, експерти пояснюють, що така темпера на 1,6 градусів вище рекордного значення для цього дня 1924 року.

Окрім того, у столиці максимальна температура повітря після полудня піднялася до 35,5 градусів. Вона перевищила попередній рекорд для цього дня в 1924 році на 2,3 градуса, а для червня загалом на 0,5 градуса.

Як відомо, попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

А мінімальна температура повітря 24 червня не опустилася нижче 22,2 градуса, що на 1,5 градуса тепліше, ніж це було в 1964 році.

Як вберегтися від спеки?

Експерти радять одягати сонцезахисні окуляри й капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха та шию. Також уникайте відвідування соляріїв в спеку. Підтримуйте водний баланс та пийте більше води.