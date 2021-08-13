Жан Беленюк став жертвою расистів у центрі Києва: "це нормально в європейській державі?"

Що трапилося?

Наприкінці дня у п'ятницю невідомі молодики, підійшовши до спортсмена в центрі Києва на Печерську, намагалися спровокувати конфлікт.

За словами Жана, вони викрикували образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".

"Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але..." - написав Беленюк.

Також золотий медаліст Олімпіади 2020 у Токіо поставив у пості кілька риторичних запитань...

"Мені цікаво, чи українець я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній?! Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати у своїй Батьківщині і в рідному місті?! І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!" - написав Беленюк.

Жан Беленюк (фото: facebook.com/zhanbeleniuk)

Реакція мережі на інцидент

Українці у більшості своїй підтримують Жана. Людям невтямки, "чому у нашій країні існують ідіоти"...