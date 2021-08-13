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Жан Беленюк став жертвою расистів у центрі Києва: "це нормально в європейській державі?"

Автор: Дмитрий Войналович

Жан Беленюк став жертвою нападок збоку расистів у самому центрі Києва. Невідомі молодики 13 серпня кричали на адресу олімпійського чемпіона образливі речі, вимагаючи від нього, щоб Жан "валив у Африку".

Про цей інцидент спортсмен відразу ж написав на своїй сторінці у Facebook.

Що трапилося?

Наприкінці дня у п'ятницю невідомі молодики, підійшовши до спортсмена в центрі Києва на Печерську, намагалися спровокувати конфлікт.

За словами Жана, вони викрикували образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".

"Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але..." - написав Беленюк.

Також золотий медаліст Олімпіади 2020 у Токіо поставив у пості кілька риторичних запитань...

"Мені цікаво, чи українець я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній?! Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати у своїй Батьківщині і в рідному місті?! І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!" - написав Беленюк.

Жан Беленюк (фото: facebook.com/zhanbeleniuk)

Реакція мережі на інцидент

Українці у більшості своїй підтримують Жана. Людям невтямки, "чому у нашій країні існують ідіоти"...

  • Ви українець. Нажаль, покидьки є усюди... Повага до вас.
  • Жан - ти великий українець!
  • Звісно, ви українець! То якісь придурки були! Не звертайте на дебілів увагу
  • Жан, оце і є мова ворожнечі... Дуже шкода, що вам із цим довелося сьогодні зіштовхнутися. Колір шкіри не має жодного значення, бо любов до країни і національність визначається зовсім іншим. Тримайтеся!
  • Не переймайся. Хворі люди інколи зустрічаються в житті
  • Ти справжній українець та порядна людина. За таку образу ці нелюди повинні бути покарані та вибачатися.
  • Не звертай уваги на шакалів
  • Ви українець. А ті агресивні тварюки, що до вас підвалили - ні.

Раніше стало відомо, де живе і чим володіє Жан Беленюк після Олімпійських ігор 2020.

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Жан Беленюк