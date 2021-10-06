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Жан Беленюк вирішив продати золоту медаль, яку завоював на Олімпійських іграх

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Середа 06 жовтня 2021 16:31
Жан Беленюк вирішив продати золоту медаль, яку завоював на Олімпійських іграх Фото: Жан Беленюк (instagram.com/zhanbeleniuk)
Автор: Роман Мирончук

Жан Беленюк, який завоював для України єдину золоту медаль на Олімпійських іграх у Токіо, вирішив продати свою нагороду. 30-річний борець греко-римського стилю і діючий нардеп хоче виставити медаль на аукціон, а виручені за неї гроші віддати на благодійність.

Про це Беленюк заявив у Instagram.

Спортсмен написав, що хоче зробити добру справу. Золота медаль - це честь і гордість України. Він також подякував своїй команді І Богові за те, що йому вдалося привезти "золото".

"Я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю, провести аукціон і продати її, а всі виручені гроші передати на благодійну допомогу хворим дітям! Що скажете з цього приводу? Підтримайте моє рішення?"- звернувся спортсмен до своїх передплатників в Instagram.

Жан Беленюк вирішив продати золоту медаль, яку завоював на Олімпійських іграх

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Варто зазначити, що багато хто запропонував Жану залишити медаль собі, а для благодійності створити спеціальний фонд.

"Ця нагорода ні для кого не матиме таку цінність, як для тебе самого. Вона може стати стимулом і мотивацією для твоїх дітей і тебе самого. Тому може спочатку фонд або спеціальні програми для допомоги дітям? Або розвитку спорту? А медаль нехай ще побуде у власника", - написала відома ведуча Оксана Лобода.

"Краще просто зробити фонд і зібрати гроші. А це твоя кров і піт за довгі роки", - зазначив підписник Беленюка.

"Можливо краще провести якусь фан зустріч з вами, з платним входом, з можливістю отримати автограф, сфотографуватися, потримати медаль. Виручені кошти віддати дітям! Думаю, ця медаль щось більше ніж просто гроші", - додав інший користувач.

Нагадаємо, Беленюк розповів про батька з Руанди, який загинув з політичних мотивів.

Раніше Жан Беленюк став жертвою расистів в центрі Києва.

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