Жан Беленюк вирішив продати золоту медаль, яку завоював на Олімпійських іграх

Жан Беленюк, який завоював для України єдину золоту медаль на Олімпійських іграх у Токіо, вирішив продати свою нагороду. 30-річний борець греко-римського стилю і діючий нардеп хоче виставити медаль на аукціон, а виручені за неї гроші віддати на благодійність.

Спортсмен написав, що хоче зробити добру справу. Золота медаль - це честь і гордість України. Він також подякував своїй команді І Богові за те, що йому вдалося привезти "золото".

"Я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю, провести аукціон і продати її, а всі виручені гроші передати на благодійну допомогу хворим дітям! Що скажете з цього приводу? Підтримайте моє рішення?"- звернувся спортсмен до своїх передплатників в Instagram.

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Варто зазначити, що багато хто запропонував Жану залишити медаль собі, а для благодійності створити спеціальний фонд.

"Ця нагорода ні для кого не матиме таку цінність, як для тебе самого. Вона може стати стимулом і мотивацією для твоїх дітей і тебе самого. Тому може спочатку фонд або спеціальні програми для допомоги дітям? Або розвитку спорту? А медаль нехай ще побуде у власника", - написала відома ведуча Оксана Лобода.

"Краще просто зробити фонд і зібрати гроші. А це твоя кров і піт за довгі роки", - зазначив підписник Беленюка.

"Можливо краще провести якусь фан зустріч з вами, з платним входом, з можливістю отримати автограф, сфотографуватися, потримати медаль. Виручені кошти віддати дітям! Думаю, ця медаль щось більше ніж просто гроші", - додав інший користувач.