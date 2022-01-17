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Шкода, що Україна не Швеція: в мережі показали шкільне меню в європейській країні

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Понеділок 17 січня 2022 11:44
Шкода, що Україна не Швеція: в мережі показали шкільне меню в європейській країні У мережі показали меню школярів у Швеції (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після скандалу з оновленим харчуванням у школах та садочках в Україні пристрасті ще не вщухли. Так, в мережі з'являється багато інформації про те, як же харчуються діти в європейських країнах.

На сторінці "Батьки SOS" у Facebook одна з мам привела в приклад шкільну систему харчування в Швеції.

Харчування залежить від комуни

Автор посту - Алла Заможська пояснила, що у Швеції є 240 комун, які свої податки спрямовують на свій розвиток.

"Моя співрозмовниця проживає в маленькій комуні на 4000 осіб. Харчуються, вчаться і їздять до школи діти безкоштовно. Батьківських зборів не існує. Харчування залежить від комуни й чим вона багатша, або більша - воно краще", - розповіла вона.

Харчування - шведський стіл

Харчування відбувається за принципом шведського столу і ділиться на кілька столів, зазначила жінка.

"Перший - звичний, для всіх, другий для вегетаріанців, третій для дітей з алергіями і четвертий – для дітей з дієтами (біля нього прізвище дитини). Діти їдять те, що хочуть і скільки хочуть (привіт нашому МОЗ) – самі вибирають те, що будуть їсти. Меню батькам висилають на електронну пошту щотижня. Також в школі є буфет, де дуже смачно і (що головне) за символічну ціну", - описала вона ситуацію в Швеції.

До речі, дітей-пільговиків в цій скандинавській країні немає. У школі для учнів все безкоштовно і в цьому немає потреби.

"Поруч кафе і супермаркет, в якому теж нічого не заборонено купувати. Понять пільгових категорій дітей немає. Але воно і не потрібно - якщо в комуні для всіх дітей все в школах безкоштовно", - резюмувала Алла.

На фото ви можете побачити зразок харчування у шведській школі.

Шкода, що Україна не Швеція: в мережі показали шкільне меню в європейській країніШкода, що Україна не Швеція: в мережі показали шкільне меню в європейській країніШкода, що Україна не Швеція: в мережі показали шкільне меню в європейській країніХарчування в школі Швеції (фото: Алла Заможська)

У коментарях українці відзначили, що Україна виявилася не готова до такої реформи, хоча ідея була прекрасна.

  • Як шкода, що Україна не Швеція.
  • У нас одні погано приготовлені обов'язкові страви замінили на інші погано приготовлені обов'язкові страви і думають, що це і є реформа. Це був совок - залишився совок. Лише назви модні.
  • У нас кухарі на кухнях до цього всього неготові, ви зайдіть на кухню в садочок або школу і знайдіть молодих людей, все пенсія працює і їх перевчити неможливо, в цьому вся проблема.
  • Тут на фото видно, що дітей годують у Швеції простою їжею, і її можна змішати на свій смак! І немає цих підливок відразу разом з котлетою і макаронами!
  • У нас символічні ціни у їдальні є тільки у Верховній раді.

Як ми писали раніше, Клопотенко відповів на хвилю хейта про харчування в дитсадках.

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