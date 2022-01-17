Шкода, що Україна не Швеція: в мережі показали шкільне меню в європейській країні

Після скандалу з оновленим харчуванням у школах та садочках в Україні пристрасті ще не вщухли. Так, в мережі з'являється багато інформації про те, як же харчуються діти в європейських країнах.

На сторінці "Батьки SOS " у Facebook одна з мам привела в приклад шкільну систему харчування в Швеції.

Харчування залежить від комуни

Автор посту - Алла Заможська пояснила, що у Швеції є 240 комун, які свої податки спрямовують на свій розвиток.

"Моя співрозмовниця проживає в маленькій комуні на 4000 осіб. Харчуються, вчаться і їздять до школи діти безкоштовно. Батьківських зборів не існує. Харчування залежить від комуни й чим вона багатша, або більша - воно краще", - розповіла вона.

Харчування - шведський стіл

Харчування відбувається за принципом шведського столу і ділиться на кілька столів, зазначила жінка.



"Перший - звичний, для всіх, другий для вегетаріанців, третій для дітей з алергіями і четвертий – для дітей з дієтами (біля нього прізвище дитини). Діти їдять те, що хочуть і скільки хочуть (привіт нашому МОЗ) – самі вибирають те, що будуть їсти. Меню батькам висилають на електронну пошту щотижня. Також в школі є буфет, де дуже смачно і (що головне) за символічну ціну", - описала вона ситуацію в Швеції.

До речі, дітей-пільговиків в цій скандинавській країні немає. У школі для учнів все безкоштовно і в цьому немає потреби.

"Поруч кафе і супермаркет, в якому теж нічого не заборонено купувати. Понять пільгових категорій дітей немає. Але воно і не потрібно - якщо в комуні для всіх дітей все в школах безкоштовно", - резюмувала Алла.

На фото ви можете побачити зразок харчування у шведській школі.

Харчування в школі Швеції (фото: Алла Заможська)

У коментарях українці відзначили, що Україна виявилася не готова до такої реформи, хоча ідея була прекрасна.