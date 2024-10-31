Ужасно вкусно: топ-5 блюд на Хэллоуин, которые поразят гостей

Хэллоуин - мистический праздник не только тыквенного декора, но и креативных, "жутких" блюд. Однако "ужасную" еду на Хэллоуин можно приготовить из обычных хот-догов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие блюда можно приготовить на Хэллоуин, чтобы поразить гостей.
Хот-доги "Мумии" (скриншот / All Recipes)
Чтобы приготовить такую простую, но сытную закуску к Хэллоуину, нужны эти продукты:
Как готовить хот-доги "мумии"
Разогрейте духовку до 175 градусов. Тем временем отварите сосиски, затем достаньте их из кипятка и подождите до охлаждения.
Раскатайте тесто на тонкий пласт, нарежьте его на узкие полоски. Оберните 1 кусочек теста вокруг каждого хот-дога, создавая вид мумии. Сверху на каждый хот-дог нанесите точечки горчицы для глаз, носа и рта. Выложите хот-доги на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте хот-доги "мумии" в разогретой духовке, пока тесто не станет золотисто-коричневым и не расслоится, в течение примерно 10 минут.
Для того чтобы приготовить жуткую пиццу на Хэллоуин, нужны эти ингредиенты:
Как готовить жуткую пиццу
Выложите корж для пиццы на застеленный пергаментом противень. Равномерно смажьте тесто любимым соусом.
Помидор нужно помыть и нарезать кружочками, бекон - ломтиками. Зелень промойте и измельчите.
Главная "изюминка" пиццы - шампиньоны-черепа. Для этого гриб нужно разрезать пополам, сделать трубочкой на шляпке "глаза", а на ножке сделать вертикальные надрезы ножом - это будут зубы.
Чтобы сделать пиццу еще более "страшной", из сыра можно вырезать пауков или привидений. Сначала выложите на соус помидоры и бекон, а затем - сыр и шампиньоны.
По желанию присыпьте жуткую пиццу зеленью. Разогрейте духовку до 180-200 градусов и выпекайте пиццу в течение 10-15 минут, до золотистой корочки теста и легкой расплавки сыра.
Для приготовления пирога на Хэллоуин по рецепту Аннет Вовк, нужны следующие ингредиенты:
Как готовить пирог "лицо" с ягодами
Просейте муку в глубокую миску, а масло нарежьте на кубики. Перетрите масло с мукой в крошки. Затем добавьте желток, соль, 50 г сахара и воду.
Вымешайте тесто и разделите его на две части. Заверните каждую в пищевую пленку и положите на 1 час в холодильник.
После этого раскатайте одну часть на тонкий пласт и выложите в круглую форму для выпечки. Вторую часть теста также раскатайте на пласт, вырежьте круг диаметром формы, вырежьте на нем глаза, нос и рот.
Заполните форму с тестом ягодами с крахмалом и остальным сахаром, а сверху накройте вторым слоем теста. Сначала пирог нужно выпекать в течение 20 минут при температуре 200 градусов, а затем еще в течение 30 минут при 180 градусах.
Чтобы приготовить печенье в виде привидений с яблочной начинкой, нужны эти продукты:
Как готовить печенье "призраки"
Помойте яблоки, срежьте с них кожуру, удалите семена и плодоножку. После этого нарежьте яблоки на маленькие кубики или натрите на большой терке. Присыпьте яблочную начинку корицей. По желанию можно добавить мед или сахар.
Слоеное тесто раскатайте на тонкий пласт и вырежьте четное количество фигурок привидений. Для этого можно использовать специальную форму или сделать трафарет из картона.
Выложите половину "призраков" на застеленный пергаментом противень и слегка поколите вилкой. В остальных "призраков" сделайте проколы зубочисткой на месте глаз и рта.
Выложите на тесто на противне примерно по 1 ст. л. начинки, а затем накройте остальными "призраками". Соедините два слоя теста вилкой, а затем смажьте будущее печенье молоком с помощью силиконовой кисточки.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте "призраков" в течение 35-40 минут, до золотистого цвета.
Для того чтобы приготовить печенье с шоколадными пауками, нужны эти ингредиенты:
Как готовить печенье с шоколадными пауками
Чтобы сделать тесто с шоколадными пауками, подогрейте масло до размягчения и перетрите с сахаром. Добавьте в массу арахисовую пасту, яйцо и ваниль, тщательно перемешайте до однородной смеси.
После этого в несколько этапов добавьте муку, соду, разрыхлитель и соль. Разделите тесто на 12 одинаковых частей, и сформуйте шарики. Слегка приплюсните будущее печенье и переложите на застеленный пергаментом противень.
Разогрейте духовку до 175 градусов и выпекайте печенье в течение 8-10 минут. После того, как печенье немного охладится, выложите в центр каждого шоколадную конфету, немного подогрев ее над паром.
Растопите шоколад на паровой бане или в микроволновке, перелейте его в кондитерский мешок и нарисуйте паукам ножки. Чтобы пауки были забавными, приклейте на шоколадную конфету растопленным шоколадом по две драже конфеты.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить печенье "пальцы ведьмы".
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При написании материала использовались следующие источники: All Recipes, кулинарный YouTube-канал "Tasty", кулинарная Instagram-страница "chewonthistv", Instagram-страница Аннет Вовк, Instagram-страница "gordichef_lviv".