Ужасно вкусно: топ-5 блюд на Хэллоуин, которые поразят гостей

Хот-доги "мумии"

Хот-доги "Мумии" (скриншот / All Recipes)

Чтобы приготовить такую простую, но сытную закуску к Хэллоуину, нужны эти продукты:

сосиски - 8 шт.

тесто фило (или слоеное) - половина упаковки

кетчуп или горчица - 1 ч. л.

Как готовить хот-доги "мумии"

Разогрейте духовку до 175 градусов. Тем временем отварите сосиски, затем достаньте их из кипятка и подождите до охлаждения.

Раскатайте тесто на тонкий пласт, нарежьте его на узкие полоски. Оберните 1 кусочек теста вокруг каждого хот-дога, создавая вид мумии. Сверху на каждый хот-дог нанесите точечки горчицы для глаз, носа и рта. Выложите хот-доги на противень, застеленный пергаментом.

Выпекайте хот-доги "мумии" в разогретой духовке, пока тесто не станет золотисто-коричневым и не расслоится, в течение примерно 10 минут.

Жуткая пицца

Для того чтобы приготовить жуткую пиццу на Хэллоуин, нужны эти ингредиенты:

основа для пиццы - 1 шт.

соус - 3-4 ст. л.

помидор - 1 шт.

шампиньоны (маринованные) - 5-6 шт.

бекон (или ветчина) - 80-100 г

сыр - 100 г

зелень - по вкусу

Как готовить жуткую пиццу

Выложите корж для пиццы на застеленный пергаментом противень. Равномерно смажьте тесто любимым соусом.

Помидор нужно помыть и нарезать кружочками, бекон - ломтиками. Зелень промойте и измельчите.

Главная "изюминка" пиццы - шампиньоны-черепа. Для этого гриб нужно разрезать пополам, сделать трубочкой на шляпке "глаза", а на ножке сделать вертикальные надрезы ножом - это будут зубы.

Чтобы сделать пиццу еще более "страшной", из сыра можно вырезать пауков или привидений. Сначала выложите на соус помидоры и бекон, а затем - сыр и шампиньоны.

По желанию присыпьте жуткую пиццу зеленью. Разогрейте духовку до 180-200 градусов и выпекайте пиццу в течение 10-15 минут, до золотистой корочки теста и легкой расплавки сыра.

Пирог "лицо"

Для приготовления пирога на Хэллоуин по рецепту Аннет Вовк, нужны следующие ингредиенты:

вода - 50 мл

мука - 250 г

желток - 1 шт.

сливочное масло - 125 г

ягоды - 600 г

кукурузный крахмал - 3 ст. л.

сахар - 150 г

соль - щепотка

Как готовить пирог "лицо" с ягодами

Просейте муку в глубокую миску, а масло нарежьте на кубики. Перетрите масло с мукой в крошки. Затем добавьте желток, соль, 50 г сахара и воду.

Вымешайте тесто и разделите его на две части. Заверните каждую в пищевую пленку и положите на 1 час в холодильник.

После этого раскатайте одну часть на тонкий пласт и выложите в круглую форму для выпечки. Вторую часть теста также раскатайте на пласт, вырежьте круг диаметром формы, вырежьте на нем глаза, нос и рот.

Заполните форму с тестом ягодами с крахмалом и остальным сахаром, а сверху накройте вторым слоем теста. Сначала пирог нужно выпекать в течение 20 минут при температуре 200 градусов, а затем еще в течение 30 минут при 180 градусах.

Печенье "призраки" с яблоком

Чтобы приготовить печенье в виде привидений с яблочной начинкой, нужны эти продукты:

слоеное тесто - упаковка

яблоки - 3-5 шт.

корица - 1 ч. л.

молоко - 4-5 ст. л.

Как готовить печенье "призраки"

Помойте яблоки, срежьте с них кожуру, удалите семена и плодоножку. После этого нарежьте яблоки на маленькие кубики или натрите на большой терке. Присыпьте яблочную начинку корицей. По желанию можно добавить мед или сахар.

Слоеное тесто раскатайте на тонкий пласт и вырежьте четное количество фигурок привидений. Для этого можно использовать специальную форму или сделать трафарет из картона.

Выложите половину "призраков" на застеленный пергаментом противень и слегка поколите вилкой. В остальных "призраков" сделайте проколы зубочисткой на месте глаз и рта.

Выложите на тесто на противне примерно по 1 ст. л. начинки, а затем накройте остальными "призраками". Соедините два слоя теста вилкой, а затем смажьте будущее печенье молоком с помощью силиконовой кисточки.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте "призраков" в течение 35-40 минут, до золотистого цвета.

Печенье с шоколадными пауками

Для того чтобы приготовить печенье с шоколадными пауками, нужны эти ингредиенты:

сливочное масло - 1/2 стакана

сахар - 1/2 стакана

арахисовая паста - 1/2 стакана

яйцо - 1 шт.

ваниль - 1 ч. л.

мука - 1 3/4 стакана

пищевая сода - 1 ч. л.

разрыхлитель - 1/2 ч. л.

соль - щепотка

шоколадные конфеты - 12 шт.

шоколад - четверть плитки

драже (белое) - 24 шт.

Как готовить печенье с шоколадными пауками

Чтобы сделать тесто с шоколадными пауками, подогрейте масло до размягчения и перетрите с сахаром. Добавьте в массу арахисовую пасту, яйцо и ваниль, тщательно перемешайте до однородной смеси.

После этого в несколько этапов добавьте муку, соду, разрыхлитель и соль. Разделите тесто на 12 одинаковых частей, и сформуйте шарики. Слегка приплюсните будущее печенье и переложите на застеленный пергаментом противень.

Разогрейте духовку до 175 градусов и выпекайте печенье в течение 8-10 минут. После того, как печенье немного охладится, выложите в центр каждого шоколадную конфету, немного подогрев ее над паром.

Растопите шоколад на паровой бане или в микроволновке, перелейте его в кондитерский мешок и нарисуйте паукам ножки. Чтобы пауки были забавными, приклейте на шоколадную конфету растопленным шоколадом по две драже конфеты.