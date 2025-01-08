Ужасная безвкусица. Никогда не сочетайте эти цвета в интерьере

Цвет в дизайне интерьера играет ключевую роль. Правильно подобранные сочетания создают гармоничное пространство, а неудачные - могут испортить даже самый дорогой ремонт.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о цветовых дуэтах, которых стилисты советуют избегать, поскольку они выглядят агрессивно, слишком ярко или хаотично.
Сочетание красного и зеленого часто ассоциируется с новогодними праздниками. В дизайне интерьера эти цвета вместе выглядят слишком ярко и агрессивно, что может вызвать дискомфорт.
Красный, символизирующий энергию, и зеленый, связанный с природой, вместе создают контраст, раздражающий глаз. Даже в виде акцентов эти два цвета трудно гармонизировать.
Если вам нравится зеленый, лучше комбинируйте его с нейтральными тонами, такими как белый или серый. А красный хорошо смотрится рядом с кремовым или золотистым. Таким образом, вы избежите "новогоднего" эффекта и сохраните баланс в комнате.
Желтый и фиолетовый являются противоположными цветами на цветовом круге, поэтому их комбинация очень сильная. Такой контраст может быть слишком драматичным для интерьера, вызывая усталость и перегрузку. Особенно это касается насыщенных оттенков, как яркий лимонный и глубокий баклажанный.
Если вы хотите использовать эти цвета, выберите их пастельные версии, например, нежно-желтый и светло-лавандовый. Или используйте один из них как акцент, оставляя другой на заднем плане. Важно помнить, что интерьер должен быть сбалансированным и не вызывать излишнего напряжения.
Оранжевый и розовый - это два теплых цвета, которые вместе создают эффект "цветового взрыва". Они могут выглядеть хаотично и безвкусно, особенно в больших пропорциях. В комнате с таким сочетанием легко почувствовать перегрузку от цвета.
Если вы хотите использовать эти оттенки, стоит добавить нейтральные цвета, такие как белый или бежевый, чтобы сбалансировать пространство. Например, розовые акценты хорошо смотрятся с деревянными текстурами, а оранжевый лучше комбинировать со спокойными оттенками серого.
Синий и коричневый - это два глубоких цвета, которые вместе создают чрезмерно темный и тяжелый интерьер. Коричневый часто ассоциируется с деревом и стабильностью, а синий - с холодом и спокойствием. Впрочем, вместе они могут сделать комнату мрачной и визуально меньшей.
Чтобы избежать этого эффекта, добавьте светлых акцентов, таких как белый, кремовый или нежно-голубой. Это поможет разбавить тяжесть комбинации и создать более гармоничное пространство. Кроме того, лучше выбирать более светлые оттенки синего, например небесный или бирюзовый, в паре с коричневым.
Черный и желтый - это комбинация, которая часто ассоциируется с предупреждающими знаками или полосами на дороге. В дизайне интерьера такое сочетание выглядит слишком агрессивно и может вызвать чувство тревоги.
Черный, как базовый цвет, хорошо работает с более мягкими и теплыми оттенками, такими как пастельный желтый. Желтый, в свою очередь, можно сочетать с белым или серым для создания более комфортного пространства.
Если же черный и желтый действительно необходимы в интерьере, используйте их очень дозировано, например, в виде декоративных элементов. Такой подход поможет избежать перенасыщения пространства.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Apartment Therapy, Homes and Gardens, Forbes Home.