Жадная женщина хотела "кинуть" подругу на деньги, но карма решила иначе: что случилось

Конфликт из-за денег - с чего все началось

Недавно Розанна и ее подруга отправились вместе в путешествие. Женщина еще во время бронирования гостиницы заплатила с карты 416 фунтов (более 18 тысяч гривен). Она попросила подругу вернуть половину, а та обещала, что отдаст деньги позже.

Кроме того, Розанна потратила еще 180 фунтов (почти 8 тысяч гривен) на бензин, ведь они ехали в путешествие на ее машине. Женщина не знала, стоит ли ей просить подругу вернуть половину и за горючее, но потом поняла, что это следовало сделать.

Во время поездки они платили за все поровну, а когда подруги уже возвращались домой, пришлось остановиться на АЗС. Розанна заправляла машину, а ее подруга решила пойти в магазин и спросила, нужно ли ей что-нибудь купить. Женщина попросила купить ей бутерброд, напиток и немного конфет.

Подруги отправились в путешествие и это разрушило их дружбу (фото: freepik.com)

Как подруга хотела "кинуть" Розанну

Уже после путешествия женщина получила от подруги 290 фунтов, на 90 больше, чем она рассчитывала. Розанна не планировала брать средства за бензин, поэтому ждала только деньги за аренду гостиницы и посещение мероприятия. Она написала подруге, чтобы переспросить, правильно ли все рассчитала. Ответ был странным.

Подруга хотела выслать меньшую сумму, но карма решила иначе. Поэтому она заплатила ровно столько, сколько была должна, за гостиницу и даже бензин. Эта ситуация насмешила Розанну, но она отметила, что жадность подруги ее шокировала.