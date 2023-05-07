Жадан и Соловий после слухов о романе впервые показались на публике (видео)

Первое совместное появление на публике

Произошло это 6 мая во Львове, где поэт представил сборник стихов "ПТАХ: вірші, що стали піснями". На презентации были участник группы "Мертвий півень" Роман Чайка, участники группы "Жадан і Собаки" Евгений Турчинов и Артем Дмитриченков, а также певица Христина Соловий.

Во время мероприятия отношения между поэтом и певицей не обсуждались, но было видно, что они хорошо знакомы: улыбались друг другу и сидели рядом.

Стоит отметить, что сборник "ПТАХ: вірші, що стали піснями" выйдет в мае от издательства "Ковчег "Україна". 22 мая во Львовской Опере Жадан проведет уникальный одноименный концерт с участием друзей-музыкантов, которые будут исполнять песни на его стихи.

Что известно об отношениях певицы и поэта

Напомним, несколько месяцев назад Христина Соловий представила клип на песню "Юність". Там Сергей и Христина сыграли влюбленных, а также страстно поцеловались на камеру.

А на днях популярная блогер и певица, фронтвумен группы "Артилерія" Лера Домрачева показала в Instagram видео, на котором видно, что Жадан и Соловий прогуливались по столичному парку, держась за руки.