RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жадан и Соловий после слухов о романе впервые показались на публике (видео)

Жадан и Соловий закрутили роман? (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Сергей Жадан и Христина Соловий впервые после слухов о романе появились вместе на публике. Правда, об отношениях они не говорили, но мило общались во время пресс-конференции.

Что известно о возможных отношениях селебретис - в материале Styler далее.

Первое совместное появление на публике

Произошло это 6 мая во Львове, где поэт представил сборник стихов "ПТАХ: вірші, що стали піснями". На презентации были участник группы "Мертвий півень" Роман Чайка, участники группы "Жадан і Собаки" Евгений Турчинов и Артем Дмитриченков, а также певица Христина Соловий.

Во время мероприятия отношения между поэтом и певицей не обсуждались, но было видно, что они хорошо знакомы: улыбались друг другу и сидели рядом.

Стоит отметить, что сборник "ПТАХ: вірші, що стали піснями" выйдет в мае от издательства "Ковчег "Україна". 22 мая во Львовской Опере Жадан проведет уникальный одноименный концерт с участием друзей-музыкантов, которые будут исполнять песни на его стихи.

Что известно об отношениях певицы и поэта

Напомним, несколько месяцев назад Христина Соловий представила клип на песню "Юність". Там Сергей и Христина сыграли влюбленных, а также страстно поцеловались на камеру.

А на днях популярная блогер и певица, фронтвумен группы "Артилерія" Лера Домрачева показала в Instagram видео, на котором видно, что Жадан и Соловий прогуливались по столичному парку, держась за руки.

Напомним, что Сергей Жадан разводится с супругой Ириной Куницыной. Соответствующее исковое производство зарегистрировано во львовском суде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей ЖаданХристина Соловий