Дзеркальні дати в лютому будуть чарівними: як та коли правильно загадувати бажання

Дзеркальна дата 20.02.2022

У неділю в даті буде комбінація з п'яти двійок. Ця цифра уособлює витонченість, жіночність, делікатність, гнучкість, партнерство. Також вона символізує чоловіче і жіноче начало, інь і янь.

Поєднання декількох двійок - це число логіки, законності, виваженості вчинків.

20 лютого - день, який спрямований на творення, на створення чогось нового, на початок чогось світлого. Можливе створення пар в цей день і яскраві прояви інтуїції.

У такий день варто проявляти свої найкращі якості - доброту, любов до ближнього, великодушність, тактовність, романтизм.

Можна: відкривати виставки, призначати презентації та прем'єри, зізнаватися в коханні, робити пропозицію руки та серця, укладати важливі договори, просити вибачення.

Дзеркальна дата 22.02.2022

Найнеймовірніша дата, її ще називають дата-паліндром, оскільки вона однаково читається в обидві сторони. За останні тисячу років таких дат було всього 60.

Нумерологи та астрологи називають цю дату чарівною та рекомендують проводити ритуали, загадувати бажання і планувати будь-які доленосні речі - вона принесе неймовірну удачу.

Річ у тому, що в цій даті міститься не шість двійок, а більше. Вона випадає на другий день тижня - вівторок, і на 22 місячний день. Тому могутність цієї дати збільшується.

22 лютого потрібно бути гранично уважними та стежити за будь-якими знаками Всесвіту.

А також бути обережніше зі своїми бажаннями - навіть випадково сказані слова можуть швидко втілитися в життя. Цей день - найкращий у 2022 році, щоб загадувати заповітне бажання. Найвдаліший час о 22:22.

Можна: починати нові відносини, запускати бізнес, планувати презентації та прем'єри, будувати плани на майбутнє, грати весілля, робити пропозицію руки та серця, зізнаватися в коханні.

Також можна відновлювати розірвані зв'язки, просити вибачення у тих, кого образили, відкрито проявляти свої почуття і починати спільне життя.

Що не можна робити в дзеркальні дати

В енергетично сильні дні не можна лаятися, ревнувати, конфліктувати - це дуже небезпечно.

Не можна бажати зла в серцях - може обернутися проти бажаючого.

Не можна проявляти негатив, агресію, ображати близьких - все це може повернутися в стократному розмірі.

Не можна загадувати бажання, які стосуються інших людей або спрямовані на щось погане.

Як правильно загадувати бажання

Ритуал, який ви використовуєте, може бути будь-яким. Можна намалювати квітку і на пелюстках записати свої бажання. Можна спалити листок зі списком бажань.

Можна запечатати лист самому собі у конверт і відправити поштою. Можна загадувати в повній темряві або зі свічками. Головне - ви повинні щиро цього хотіти та вірити у виконання.

А ще дотримуватися важливих правил: