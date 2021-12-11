Дзеркальна дата 12.12.2021: правильно загадуємо бажання, щоб воно обов'язково збулося

Що кажуть нумерологи про дату

В нумерології дата 12.12.2021 пов'язана з новими навичками, світлом навчання і сакральними знаннями. Головним числом дати виступає дюжина, точніше, дві дюжини - 12.12.

Якщо скласти цифри числа 12, отримуємо "трійку" (1+2=3), якщо скласти дві "трійки", отримаємо ще одну сакральну цифру - 6.

Цифра "три" якраз і відповідає за знання. Присвятіть цей день оволодінню новими навичками, навчанню, в майбутньому це вам точно стане в нагоді.

У цей день можна показувати керівництву свої досягнення, відправляти звіти за 2021 рік, вносити нові ідеї і починати проекти.

А ось цифра "шість" означає творення. Ця дата сприятиме креативу, новим ідеям, натхненню. Якщо ваша професія пов'язана з творчістю, вам вже точно пощастить.

Як правильно загадати бажання 12.12.2021?

Ритуал на привернення удачі і грошей

Уважно стежте за часом в цей день. О 12:12 годині 12 листопада 2021 року розкладіть купюри і монети на стіл і скажіть:

"Гроші до грошей йдуть, множаться, у мене проблеми припиняються".

Заговорені гроші потрібно носити з собою в гаманці до наступної дзеркальної дати - 22.02.2022.

Приверніть удачу: о 12:12 проговоріть наступну фразу:

"Все, що заплановано, здійсниться, мій дім і моє життя удачею наповняться".

Тепер залишилося вірити в краще і відкривати нові таланти в собі. А дзеркальна дата 12.12.2021 вам в цьому допоможе.

Складіть карту бажань

12.12.2021 - ідеальна дата, щоб скласти карту бажань на майбутній рік. Зробіть колаж з фото, додавши туди картинки того, що б ви хотіли отримати протягом року: машина, квартира, любов, вагітність.

Важливо, щоб ваші бажання були конкретними - ніяких абстрактних "я хочу бути щасливою (щасливим)".

Якщо у вас є найзаповітніше бажання, запишіть його. Але не просто так, а повторіть одну і ту ж фразу на 12 листочках паперу. Складіть всі листи в стопку і проговоріть: "Бажанню збутися, бути моїй мрії!"

До півночі 12.12.2021 розкладіть листочки з бажаннями по всьому будинку. Залиште їх на добу, щоб магія чисел почала працювати.

Чого не можна робити в дзеркальну дату?

У цей день ні в якому разі не можна випускати негатив: сваритися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки, думати про кого-небудь погано.

Не можна в дзеркальну дату лінуватися - удача любить активних. Хоча в цьому році 12 грудня - вихідний, не слід лежати на дивані, клацаючи пульт від телевізора.

Зустріньтеся з друзями, відвідайте якийсь захід, або хоча б сходіть в найближче кафе і проведіть час за плануванням свого прекрасного майбутнього.