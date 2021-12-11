Дзеркальна дата 12.12.2021: правильно загадуємо бажання, щоб воно обов'язково збулося

У грудні нас чекає особлива дата, яку називають "дзеркальною". Це 12 грудня 2021 року, які читаються як 12.12.2021. В цей час посилюються енергетичні потоки, і правильно поданий посил Всесвіту збільшить шанси того, що бажання збудеться.
Про це пише Joy.
В нумерології дата 12.12.2021 пов'язана з новими навичками, світлом навчання і сакральними знаннями. Головним числом дати виступає дюжина, точніше, дві дюжини - 12.12.
Якщо скласти цифри числа 12, отримуємо "трійку" (1+2=3), якщо скласти дві "трійки", отримаємо ще одну сакральну цифру - 6.
Цифра "три" якраз і відповідає за знання. Присвятіть цей день оволодінню новими навичками, навчанню, в майбутньому це вам точно стане в нагоді.
У цей день можна показувати керівництву свої досягнення, відправляти звіти за 2021 рік, вносити нові ідеї і починати проекти.
А ось цифра "шість" означає творення. Ця дата сприятиме креативу, новим ідеям, натхненню. Якщо ваша професія пов'язана з творчістю, вам вже точно пощастить.
Ритуал на привернення удачі і грошей
Уважно стежте за часом в цей день. О 12:12 годині 12 листопада 2021 року розкладіть купюри і монети на стіл і скажіть:
"Гроші до грошей йдуть, множаться, у мене проблеми припиняються".
Заговорені гроші потрібно носити з собою в гаманці до наступної дзеркальної дати - 22.02.2022.
Приверніть удачу: о 12:12 проговоріть наступну фразу:
"Все, що заплановано, здійсниться, мій дім і моє життя удачею наповняться".
Тепер залишилося вірити в краще і відкривати нові таланти в собі. А дзеркальна дата 12.12.2021 вам в цьому допоможе.
Складіть карту бажань
12.12.2021 - ідеальна дата, щоб скласти карту бажань на майбутній рік. Зробіть колаж з фото, додавши туди картинки того, що б ви хотіли отримати протягом року: машина, квартира, любов, вагітність.
Важливо, щоб ваші бажання були конкретними - ніяких абстрактних "я хочу бути щасливою (щасливим)".
Якщо у вас є найзаповітніше бажання, запишіть його. Але не просто так, а повторіть одну і ту ж фразу на 12 листочках паперу. Складіть всі листи в стопку і проговоріть: "Бажанню збутися, бути моїй мрії!"
До півночі 12.12.2021 розкладіть листочки з бажаннями по всьому будинку. Залиште їх на добу, щоб магія чисел почала працювати.
У цей день ні в якому разі не можна випускати негатив: сваритися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки, думати про кого-небудь погано.
Не можна в дзеркальну дату лінуватися - удача любить активних. Хоча в цьому році 12 грудня - вихідний, не слід лежати на дивані, клацаючи пульт від телевізора.
Зустріньтеся з друзями, відвідайте якийсь захід, або хоча б сходіть в найближче кафе і проведіть час за плануванням свого прекрасного майбутнього.
Раніше ми писали, що строго заборонено робити в День зимового сонцестояння, і як підготуватися до особливого часу.