Дзеркальна дата 08.08.2020 стане фатальною для цих знаків Зодіаку

Гороскоп на особливий день 08.08.2020 готує сюрпризи деяким знакам Зодіаку. Відомий астролог Павло Глоба вважає, що ці цифри стануть фатальними для людей, народжених під чотирма зодіакальними сузір'ями.

Глоба дав пораду кожному з цих знаків Зодіаку, як правильно скористатися шансом, дарованим Всесвітом і почати змінювати своє життя на краще. Про це пише v-kosmose.com.

Телець

У фатальну дату з двох вісімок Тельцям випаде унікальний шанс змінити все на краще. Астролог радить не упустити таку можливість, адже день буде вкрай сприятливим для вас. Навіть якщо ви прокинетеся з огидним настроєм, постарайтеся перемикнути себе і почніть насолоджуватися життям. Тільки тоді ви зможете зрозуміти, в якому напрямку далі рухатися.

Терези

Цей день буде просочений позитивними вібраціями для знаку Терези. Вам буде надана можливість домогтися перемог і звершень на професійній ниві. Разом з тим цей день стане і вкрай небезпечним. Йдеться про таємного ворога і маніпулятора, що занадто близько до вас підібрався. Придивіться краще до людей, що вас оточують.

Стрілець

Для Стрільців цей день може стати фатальним у вкрай негативному сенсі. Астролог радить зберігати максимум спокою й уникати суєти, інакше все ваша життя може піти під укіс. Цей період відмінно підходить для інвестицій, саморозвитку та налагодження зв'язків. Причому дзеркальна дата подарує вам масу енергії, за допомогою якої вдасться підкорити вершини.

Риби

Для Риб цей день може стати як переможним, так і принести невдачу. З одного боку, завдяки ентузіазму і правильній тактиці ви зможете проявити себе з кращого боку і домогтися професійних висот. З іншого боку сліпий вибір союзників і довіра до них може зіграти з вами злий жарт. Астролог радить бути пильними й перевіряти людей, від яких залежить ваш успіх.

Раніше астролог назвала небезпечні періоди серпня і попередила, що таке було хіба що в 1941-му.

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