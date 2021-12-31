Дзеркальна дата 01.01: що робити не можна і як правильно загадати бажання

Новий 2022 рік розпочнеться з дзеркальної дати. Астрологи та езотерики стверджують, що в такі дні енергетика набагато сильніше і дуже важливо не зіпсувати її негативом або сварками.
А також в такі дні можна загадувати бажання - у них є всі шанси швидко здійснитися.
Як використовувати дзеркальну дату, які є заборони і як правильно загадувати бажання – читайте в матеріалі нижче.
Одиниця в нумерології відповідає за початок, впевненість, контроль над своєю долею.
А двійка - одна з найпотужніших цифр, яка спрямована на творення, це цифра інтуїції та світанку.
Тому дата 01.01.2022 - стане дуже сильним енергетичним днем.
Присвятіть перший день року втіленню в життя нових справ, займіться складанням планів на весь рік вперед. Будьте впевнені у своїх діях, рішеннях і словах.
Цей день вдало підходить для того, щоб почати щось нове і повністю відпустити щось непотрібне. Можна кидати шкідливі звички.
У такий день можна зробити талісман власними руками. Це може бути якийсь звичайний предмет, який приніс вам удачу.
Вам потрібно тримати його в руках і думати про щось позитивне, наділити цей предмет необхідної позитивною енергетикою. Талісман потім потрібно завжди носити з собою.
Також потрібно загадати своє бажання. Його можна написати на листку паперу або записати в новому блокноті.
Розпишіть по пунктах все, що доведеться зробити заради досягнення вашої мети. Коли будете формулювати бажання, дуже важливо, щоб ви представляли його в теперішньому часі та щиро вірили в його виконання.
У дні дзеркальної дати можна помиритися з кимось, з ким ви давно посварилися. Також варто попросити вибачення у тих, кого ви образили.
Ще цей день підходить для важливих розмов про особисте. Якщо ви давно хотіли зробити пропозицію або повідомити якусь радісну новину - цей день буде дуже вдалим.
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