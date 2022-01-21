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Землю на вихідних накриють геомагнітні бурі: як вберегтися від негативного впливу

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П'ятниця 21 січня 2022 17:54
Землю на вихідних накриють геомагнітні бурі: як вберегтися від негативного впливу Землю очікують геомагнітні бурі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Астрономи зафіксували на Сонці два спалахи середньої потужності, які спричинили корональні викиди маси. Зокрема, ці потоки до Землі не доберуться, але спровокують полярні сяйва та невеликі геомагнітні бурі.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Так, перший спалах класифікували як спалах класу М1,5, а другий як класу M5,5. Це спалахи середньої потужності, але вони досить сильні, щоб їхній вплив можна було відчути на Землі.

Також корональні викиди маси є викидами мільярдів тонн плазми з корони Сонця. Зокрема, вони відбуваються разом із сонячними спалахами і їм потрібно кілька днів, щоб досягти Землі. Однак, вони не спрямовані у бік нашої планети, але викличуть полярні сяйва та невеликі геомагнітні бурі.

Коли очікуються геомагнітні бурі

Потоки плазми торкнуться Землі у вихідні 22-23 січня. Зокрема, у цей період очікуються геомагнітні бурі. Тому медики радять берегти здоров'я та більше відпочивати у ці дні.

Вчені розповіли, що в міру того як Сонце наближається до максимуму своєї активності під час 11-річного сонячного циклу, такі спалахи відбуваються все частіше. Зазначається, що під час циклу магнітне поле зірки змінюється, а її магнітні полюси міняються місцями. В результаті Сонце досягає мінімуму своєї активності.

Поки невідомо, наскільки активним буде Сонце. За його поведінкою стежать вчені за допомогою космічних апаратів

Для того, щоб вберегтися від негативного впливу геомагнітних бур та полегшити самопочуття, потрібно:

  • знизити рівень стресу ще до початку або під час бур;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
  • прогулятися парком, або ж випити заспокійливий трав'яний чай.

Раніше ми називали дату найсильнішої магнітної бурі в січні.

Також ми писали, як вижити при різких перепадах погоди.

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