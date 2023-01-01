Землю скоро накроет магнитными бурями: когда самые сильные удары января

Магнитные бури в январе 2023 года разной эффективности будут накрывать Землю в течение месяца и штормиты начнет уже с первых дней.
Когда ждать ударов, кому опасны бури и как от них уберечься – читайте ниже в материале Styler.
По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, первая магнитная буря января ожидается 3 января, но она будет слабой.
Штормить будет 19-20 января.
Геомагнитное поле будет оставаться возбужденным 4 и 18 января.
В остальные дни месяца ожидается, что обстановка будет спокойной, с возможностью небольших колебаний.
Магнитной, или геомагнитной бурей, специалисты называют возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.
Такое явление может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней, вызывать сбои в работе техники, беспокойное поведение у животных, а также ухудшение самочувствия у некоторых людей.
Они могут ощущать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.
Подвержены воздействию магнитных бурь метеозависимые люди, также те, у кого есть хронические болезни, проблемы с давлением (гипертония, гипотония), болезни сердца и сосудов.
Чтобы уберечь здоровье, нужно следовать советам:
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