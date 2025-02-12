Землю охватила мощная магнитная буря: штормить будет и на день святого Валентина

День святого Валентина в 2025 году может быть не только романтическим, но и бурным - в буквальном смысле. Ученые предупреждают о затяжной и мощной магнитной буре, которая охватила нашу планету уже 12 февраля и будет продолжаться несколько дней.

Что известно об этой магнитной буре, как она может повлиять на людей и как защититься от последствий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью, такой как вспышки на Солнце и корональные выбросы массы. Эти явления высвобождают большое количество энергии, которая взаимодействует с магнитным полем нашей планеты, создавая геомагнитные возмущения.

Как магнитная буря влияет на человека

Магнитные бури могут влиять на людей по-разному:

Физическое самочувствие. Некоторые люди могут испытывать головную боль, головокружение, усталость и общее ухудшение самочувствия.

Эмоциональное состояние. Бурная солнечная активность может вызвать повышенную тревожность, раздражительность и депрессивные состояния.

Сон. Магнитные бури могут нарушать сон, вызывая бессонницу или плохой сон.

Самые частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Бессонница

Слабость

Сонливость днем

Быстрая утомляемость

Снижение концентрации и работоспособности

Повышение тревожности

Подавленность

Раздражительность

Агрессия

Депрессивные состояния

Скачки давления

Проблемы с сердцебиением

Какие дни будут опасными

По прогнозам, с 12 по 16 февраля 2025 года ожидаются следующие магнитные бури:

12 февраля - сильная магнитная буря во второй половине дня и вечером может вызвать ухудшение самочувствия. К-индекс повысится до уровня 6.

13 февраля - мощность магнитной бури станет немного меньше, до К-индекса 5.

14 февраля - день Святого Валентина может быть обозначен магнитной бурей красного уровня и К-индекса 5.

15 февраля - сильное полярное сияние и возможные нарушения в радиосвязи. K-индекс может достигать 5, что также соответствует сильной магнитной буре (G1).

16 февраля - ожидается спокойная геомагнитная обстановка, без значительных возмущений.

Стоит отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку активность Солнца может быстро меняться. Поэтому стоит следить за обновлениями и предупреждениями от экспертов.

Сильная магнитная буря накроет Землю (скриншот)

Как поддержать организм в дни магнитных бурь

В период магнитных бурь важно поддерживать организм и для этого не нужно делать что-то особенное. Достаточно будет придерживаться нормального распорядка дня, снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, нормально питаться и высыпаться.

Отдых. Попробуйте больше отдыхать и избегать физического и эмоционального перенапряжения.

Гидратация. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс организма.

Избегайте стресса. Практикуйте техники релаксации, такие как медитация или дыхательные упражнения.

Здоровое питание. Потребляйте больше свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами.

Свежий воздух. Старайтесь в течение дня гулять на свежем воздухе не менее 30-45 минут. Проветривайте помещение.

Кроме того, врачи советуют не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, вредной пищей.