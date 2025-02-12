Землю охватила мощная магнитная буря: штормить будет и на день святого Валентина
День святого Валентина в 2025 году может быть не только романтическим, но и бурным - в буквальном смысле. Ученые предупреждают о затяжной и мощной магнитной буре, которая охватила нашу планету уже 12 февраля и будет продолжаться несколько дней.
Что известно об этой магнитной буре, как она может повлиять на людей и как защититься от последствий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое магнитная буря
Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью, такой как вспышки на Солнце и корональные выбросы массы. Эти явления высвобождают большое количество энергии, которая взаимодействует с магнитным полем нашей планеты, создавая геомагнитные возмущения.
Как магнитная буря влияет на человека
Магнитные бури могут влиять на людей по-разному:
Физическое самочувствие. Некоторые люди могут испытывать головную боль, головокружение, усталость и общее ухудшение самочувствия.
Эмоциональное состояние. Бурная солнечная активность может вызвать повышенную тревожность, раздражительность и депрессивные состояния.
Сон. Магнитные бури могут нарушать сон, вызывая бессонницу или плохой сон.
Самые частые жалобы:
- Головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Туман в голове
- Бессонница
- Слабость
- Сонливость днем
- Быстрая утомляемость
- Снижение концентрации и работоспособности
- Повышение тревожности
- Подавленность
- Раздражительность
- Агрессия
- Депрессивные состояния
- Скачки давления
- Проблемы с сердцебиением
Какие дни будут опасными
По прогнозам, с 12 по 16 февраля 2025 года ожидаются следующие магнитные бури:
12 февраля - сильная магнитная буря во второй половине дня и вечером может вызвать ухудшение самочувствия. К-индекс повысится до уровня 6.
13 февраля - мощность магнитной бури станет немного меньше, до К-индекса 5.
14 февраля - день Святого Валентина может быть обозначен магнитной бурей красного уровня и К-индекса 5.
15 февраля - сильное полярное сияние и возможные нарушения в радиосвязи. K-индекс может достигать 5, что также соответствует сильной магнитной буре (G1).
16 февраля - ожидается спокойная геомагнитная обстановка, без значительных возмущений.
Стоит отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку активность Солнца может быстро меняться. Поэтому стоит следить за обновлениями и предупреждениями от экспертов.
Сильная магнитная буря накроет Землю (скриншот)
Как поддержать организм в дни магнитных бурь
В период магнитных бурь важно поддерживать организм и для этого не нужно делать что-то особенное. Достаточно будет придерживаться нормального распорядка дня, снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, нормально питаться и высыпаться.
Отдых. Попробуйте больше отдыхать и избегать физического и эмоционального перенапряжения.
Гидратация. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс организма.
Избегайте стресса. Практикуйте техники релаксации, такие как медитация или дыхательные упражнения.
Здоровое питание. Потребляйте больше свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами.
Свежий воздух. Старайтесь в течение дня гулять на свежем воздухе не менее 30-45 минут. Проветривайте помещение.
Кроме того, врачи советуют не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, вредной пищей.
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При написании материала были использованы источники: NOAA Space Weather Prediction Center, SpaceWeatherLive, EarthSky.
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