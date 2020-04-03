На Землю обрушиться магнітна буря: названа дата удару

Магнітна буря у квітні 2020 накриє Землю вже в середині місяця. Як захиститися від метеоудара, які категорії людей страждають від магнітних бур і дата геошторма - в матеріалі Styler.

Магнітною (геомагнітною) бурею вчені називають обурення магнітного поля нашої планети. Бурі викликаються потоками сонячного вітру, що вторгаються в магнітосферу Землі. Геошторм може бути різної сили і тривалості - від кількох годин до кількох днів.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, найближча магнітна буря очікується вже 15 квітня. Після чого ще кілька днів магнітосфера буде залишатися збудженою.

Магнітна буря у квітні (скрін: ФІАН)

До впливу магнітних бур найбільше схильні метеозалежні люди, гіпертоніки, ті, у кого є проблеми з серцем, емоційно нестабільні люди. У дні метеоколивань може "скакати" артеріальний тиск, збиватися серцебиття, проявлятися дратівливість і навіть агресія.

Але і у здорових людей може раптово розболітися голова, виникнути безсоння. Також може проявлятися безпричинна втома і сонливість.

Медики рекомендують у дні геомагнітних коливань відмовитися від алкоголю, менше пити кави. Здорове харчування, правильний питний режим, помірні фізичні навантаження і ніяких стресів - відмінний рецепт боротьби з магнітними бурями.

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