На Землю надвигается мощная магнитная буря: когда стоит поберечь здоровье

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное взаимодействием планеты с потоками заряженных частиц, которые выбрасываются во время солнечных вспышек. Эти бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и имеют различное влияние на окружающую среду и живые организмы.

Прогноз магнитных бурь

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), в период с 29 по 31 января 2025 года ожидается повышенная геомагнитная активность.

29 января. В течение дня прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка с индексом Kp на уровне 3, которая не представляет значительной угрозы. Однако уже под вечер ситуация может существенно измениться и начнется мощный геошторм.

30 января. Ожидается пик магнитной бури. Индекс Kp может достичь уровня 5-6, что соответствует сильной магнитной буре (G1). Наибольшая активность прогнозируется в период с 12:00 до 18:00 по всемирному координированному времени (UTC).

31 января. Геомагнитная активность начнет снижаться до индекса Kp 4, и такие показатели все еще может повлиять на чувствительных людей.

Что говорят ученые?

Специалисты из SWPC отмечают, что такие магнитные бури могут повлиять на работу энергетических систем на высоких широтах, привести к незначительным сбоям в спутниковой связи и навигационных системах. Они рекомендуют операторам критически важных инфраструктур быть готовыми к возможным помехам.

Как магнитная буря влияет на человека

В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать:

Головную боль

Повышенную усталость

Раздражительность

Нарушение сна

Повышение артериального давления

Особенно чувствительными являются люди с болезнями сердечно-сосудистой системы

Как защитить свое здоровье

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, необходимо:

Соблюдать режим дня

Регулярный сон и отдых максимально поможет адаптироваться к изменениям.

Избегать стресса

Практикуйте релаксационные техники, такие как медитация или йога. Гуляйте на свежем воздухе, почитайте книгу.

Поддерживать водный баланс

Пейте достаточное количество воды в течение дня. Ограничьте потребление кофе и энергетиков. Пейте чай с травами.

Ограничить физические нагрузки

В дни повышенной активности избегайте интенсивных тренировок.

Следить за питанием

Употребляйте продукты, богатые витаминами и минералами, особенно магний и калий.