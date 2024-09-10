На Землю надвигается мощная магнитная буря: штормить будет несколько дней
Мощная магнитная буря накроет Землю уже в ближайшие часы. По прогнозам экспертов, эта буря достигнет красного уровня К-индекса 6, и она затянется минимум на два дня.
Что следует знать об этой магнитной буре и как можно уменьшить ее негативное влияние на здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
Различные вспышки и взрывы на Солнце, происходящие довольно часто, провоцируют выброс в просторы большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, обладающих способностью быстро распространяться в пространстве, в том числе – в сторону Земли.
Когда солнечная энергия достигает магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей. Буры имеют свою классификацию – от слабой и умеренной до сильной и очень мощной. Мощность бури обозначают К-индексами.
- От К-индекса 1 до К-индекса 3 - слабые и умеренные магнитные бури, они малозаметны для человека
- От К-индекса 3 до К-индекса 5 - умеренные бури, которые преимущественно испытывают метеозависимые люди
- Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, приводящие к ухудшению самочувствия у людей. Также они могут оказывать влияние на работу спутников, частот, источников связи и даже вызвать северные сияния.
Что известно о ближайшей магнитной буре
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, во вторник, 10 сентября, в первой половине дня нашу планету накроет магнитная буря красного уровня, которая достигнет отметки К-индекс 6.
Также указывается, что эта буря будет не только мощной, но и затяжной – высокая активность солнечной энергии будет ощущаться и в среду, 11 сентября. Показатели бури ожидаются такие же - до К-индекса 6.
По предварительным прогнозам, магнитосфера Земли придет в спокойное состояние только в четверг, 12 сентября.
Как эта буря может повлиять на человека
Ученые всего мира уже провели немало исследований относительно влияния магнитных бурь на здоровье человека и некоторые из них такую связь подтверждают. Именно в такие дни люди жалуются на ухудшение самочувствия и чаще обращаются за помощью к врачам, в частности, к кардиологам.
Магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме, что приводит к нарушению сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности.
Самые частые жалобы:
- головная боль, мигрень
- Головокружение
- Нарушение ритма пульса
- Повышение АД
- Боль в области сердца
- Раздражительность
- Бессонница
- Сонливость днем
- Повышенная тревожность
- Снижение концентрации
- Быстрая усталость
- Агрессия
- Депрессивные состояния
- Апатия
- Боль в суставах и мышцах
- Тошнота
- Одышка
Как можно снизить влияние магнитной бури на организм
В дни магнитных бурь многие люди жалуются на самочувствие и поэтому врачи дают обычно определенные общие рекомендации:
Соблюдать нормальный распорядок дня
Вовремя ложиться спать и полноценно высыпаться (7-9 часов)
Полноценно питаться с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов, не пропускать приемы пищи
Пить достаточно воды
Не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей
Дышать свежим воздухом - в парке, на дворе, за городом
Проветривать помещение
Заниматься спортом, но умеренно
По возможности - избегать стрессовых ситуаций, снизить психоэмоциональную и физическую нагрузку
Принимать необходимые лекарства, а при ухудшении самочувствия - обращаться за помощью к врачам.
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