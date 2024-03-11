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На Землю надвигается магнитная буря. К чему это приведет

Понедельник 11 марта 2024 13:04
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На Землю надвигается магнитная буря. К чему это приведет Из-за вспышки на Солнце началась магнитная буря (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

На Солнце произошла очередная вспышка, которая привела к тому, что на Землю надвигается магнитная буря. Метеозависимые люди могут ощущать последствия всего этого, также возможны незначительные сбои в работе GPS и спутниковой связи.

Сколько будет продолжаться буря и насколько сильной она будет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: The Watchers, Meteoagent.

Когда началась магнитная буря

Сообщается, что мощная вспышка на Солнце произошла 10 марта. Ученые заметили выброс коронарной массы II типа и выяснили, что кроме этого произошел радиовзрыв.

"Это может свидетельствовать о значительном радиошуме, связанном с солнечной вспышкой. Этот шум, как правило, кратковременный, но может повлечь за собой проблемы для приемников, таких как радары, GPS и спутниковую связь", - рассказали эксперты.

Из-за вспышки и выброса коронарной массы Земля "попала под удар" магнитной бури. Первые колебания были заметны уже 10 марта. Буря продлится до 12 марта.

Впрочем, сильно беспокоиться не стоит. Пик этой бури был 10 марта, а на днях ситуация стабилизируется.

На Землю надвигается магнитная буря. К чему это приведетКогда будут магнитные бури (скриншот)

Чем опасны магнитные бури

Известно, что магнитные бури могут нести ряд рисков, как для людей, так и инфраструктуры. В частности, они вливают на здоровье:

  • метеозависимых людей - могут начаться тошнота, апатия, нарушение сна, головной боли, головокружение, обострение хронических заболеваний
  • людей, страдающих проблемами с сердцем - во время магнитных бурь возрастает риск инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений.

Кроме того, магнитные бури могут усиливать тревожность, раздражительность, депрессию. Впрочем, все зависит от их силы и мощности.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, что ученые бьют тревогу из-за солнечного пятна, шире Земли в 15 раз.

Кроме того, ранее стало известно, что нейрохирург объяснил, как магнитные бури влияют на наш мозг.

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Магнитная буря
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