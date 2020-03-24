Землю накриють потужні магнітні бурі: названі дати ударів

Магнітна буря накриє Землю наприкінці березня і в середині квітня. Коли чекати найближчих метеоколивань, в чому їх небезпека, і як захистити себе від негативного впливу - в матеріалі Styler.

Магнітною (геомагнітною) бурею фахівці називають обурення магнітного поля Землі, яке провокують потоки сонячного вітру, що вторгаються в магнітосферу планети. Такі явища можуть викликати низку природних катаклізмів, у тому числі збої в роботі техніки, приладів, вони також впливають на самопочуття людей.

Вчені з Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН) назвали дати найближчих магнітних бур. Метеоудара варто чекати 27 березня, після чого магнітосфера буде порушена ще протягом декількох днів. Наступний удар очікується 15 квітня, напередодні Великодня.

Магнітні бурі у березні і квітні (скрін: ФІАН)

Від магнітних бур можуть постраждати, в першу чергу, метеочутливі люди, гіпертоніки, ті, хто має проблеми з серцем і судинами, психоемоціонально нестабільні люди.

Але й ті, хто зазвичай не нарікає на здоров'я, в ці дні можуть відчувати безпричинну втому, дратівливість, з'являються депресивні думки. Крім того, може боліти голова, з'являється безсоння.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур на організм, медики рекомендують у цей період уникати стресів, менше пити каву і повністю відмовитися від алкоголю. А людям з проблемами зі здоров'ям краще ближче тримати свої ліки.

Раніше ми писали, що до Землі наближається потенційно небезпечний астероїд. Небесне тіло наблизиться на мінімальну відстань до планети вже 29 квітня.