Землю накриють потужні магнітні бурі: коли чекати ударів

Магнітна буря в березні 2020 буде найпотужнішою в цьому році. Але перед метеоударами в березні варто чекати ще однієї менш потужної хвилі в кінці лютого. Коли чекати метеоударів, хто піддається їх впливу, і як вберегти здоров'я - в матеріалі Styler.

Магнітна (геомагнітна) буря - це збурення геомагнітного поля Землі, яке викликане надходженням в околиці планети потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою Землі. Це явище може тривати від кількох годин до декількох днів поспіль.

Дати магнітних бур

За даними Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН), найближчий метеоудар накриє планету вже 26 лютого. А ось на початку березня очікуються сильні хвилювання рівня G1. Метеоколивання триватимуть два дні поспіль - 4 і 5 березня.

Магнітні бурі у лютому і березні (скрін: ФІАН)

Хто може постраждати від магнітних бур, і як від них уберегтися

У дні магнітних бур більш за все страждають люди з серцево-судинними захворюваннями, болями в суглобах, метеозалежні і психоемоціонально нестабільні люди, гіпертоніки. Але відчувати проблеми зі здоров'ям можуть абсолютно всі.

Під час метеоударів виникають безпричинні напади головного болю і навіть мігрені, стрибки артеріального тиску, перепади настрою - від схвильованості до апатії, безсоння, депресивні настрої.

Медики радять у періоди магнітних бур уникати стресових ситуацій і сильних фізичних навантажень. Здоровий сон, прогулянки на свіжому повітрі, здорове харчування і дотримання питного режиму - найкращий спосіб пережити небезпечні дати.