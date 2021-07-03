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Землю накриє кілька магнітних бур поспіль: названі найнебезпечніші дні

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Субота 03 липня 2021 07:01
Землю накриє кілька магнітних бур поспіль: названі найнебезпечніші дні Колаж РБК-Україна: Магнітні бурі в липні 2021
Автор: Світлана Мащенко

Магнітні бурі в липні будуть не надто потужними, але нас чекає дві серії ударів в першій половині місяця. Друга частина липня пройде зі спокійною магнітосферою.

Коли в липні чекати магнітні бурі, що стоїть за цим явищем, кому вони небезпечні, і чи можна з цим боротися - читайте нижче в нашому матеріалі.

Коли очікуються липневі магнітні бурі

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, найближчий удар буде 4 липня, потім нас знову чекає два удари поспіль - 12 і 13 числа. Далі магнітосфера буде спокійною.

Вчені кажуть, що магнітна буря не буде сильною, але за здоров'ям все ж краще постежити.

Землю накриє кілька магнітних бур поспіль: названі найнебезпечніші дні

Скрін: дати магнітних бур у липні (tesis.lebedev)

Що таке магнітна буря

Під поняттям магнітна, або геомагнітна, буря мають на увазі один з видів геомагнітної активності

Ці явища відбуваються, коли околиць планети досягають обурені потоки сонячного вітру. При їх взаємодії з магнітосферою Землі трапляються магнітні бурі.

Вчені кажуть, що магнітна буря може тривати від декількох годин до декількох днів поспіль.

Для кого і чому магнітні бурі небезпечні

Дні магнітних бур можуть викликати певні збої в роботі організму: головні болі, "стрибки" тиску, порушення серцевого ритму. Може бути безсоння або навпаки - сонливість, безпричинна втома, дратівливість і навіть агресія.

Лікарі кажуть, що впливу магнітних бур найсильніше схильні метеочутливі люди, літні, люди з хронічними серцево-судинними хворобами, гіпертоніки, гіпотоніки.

При цьому навіть у людини, яка вважає себе здоровою, в ці дні може раптово розболітися голова.

Як мінімізувати вплив магнітних бур

  • У такі дні краще уникати перенапруги - фізичної, емоційної, будь-яких стресів.
  • Якщо вам треба виконати важливі завдання на роботі, по дому (наприклад, генеральне прибирання, ремонт, переїзд), їх краще відкласти на інший день.
  • Обов'язково в ці дні висипатися, але без фанатизму (здорових 7-8 годин буде достатньо).
  • Скорегуйте харчування - відмовтеся від важкої їжі, фастфуду, не вживайте алкоголь, збуджуючі напої (кава, міцний чай), відмовтеся від куріння.
  • Вранці прийміть контрастний душ, зробіть зарядку, якщо на вулиці хороша погода - вирушайте на прогулянку, але марафони бігати/ходити не потрібно.
  • Для людей з хронічними хворобами важливо тримати необхідні ліки під рукою, контролювати тиск і серцевий ритм.

Раніше ми писали, що таке метеозалежність, хто їй схильний, як проявляється ця недуга, і чи можна її лікувати.

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