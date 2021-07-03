Землю накриє кілька магнітних бур поспіль: названі найнебезпечніші дні

Магнітні бурі в липні будуть не надто потужними, але нас чекає дві серії ударів в першій половині місяця. Друга частина липня пройде зі спокійною магнітосферою.

Коли в липні чекати магнітні бурі, що стоїть за цим явищем, кому вони небезпечні, і чи можна з цим боротися - читайте нижче в нашому матеріалі.

Коли очікуються липневі магнітні бурі

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, найближчий удар буде 4 липня, потім нас знову чекає два удари поспіль - 12 і 13 числа. Далі магнітосфера буде спокійною.

Вчені кажуть, що магнітна буря не буде сильною, але за здоров'ям все ж краще постежити.

Скрін: дати магнітних бур у липні (tesis.lebedev)

Що таке магнітна буря

Під поняттям магнітна, або геомагнітна, буря мають на увазі один з видів геомагнітної активності

Ці явища відбуваються, коли околиць планети досягають обурені потоки сонячного вітру. При їх взаємодії з магнітосферою Землі трапляються магнітні бурі.

Вчені кажуть, що магнітна буря може тривати від декількох годин до декількох днів поспіль.

Для кого і чому магнітні бурі небезпечні

Дні магнітних бур можуть викликати певні збої в роботі організму: головні болі, "стрибки" тиску, порушення серцевого ритму. Може бути безсоння або навпаки - сонливість, безпричинна втома, дратівливість і навіть агресія.

Лікарі кажуть, що впливу магнітних бур найсильніше схильні метеочутливі люди, літні, люди з хронічними серцево-судинними хворобами, гіпертоніки, гіпотоніки.

При цьому навіть у людини, яка вважає себе здоровою, в ці дні може раптово розболітися голова.

Як мінімізувати вплив магнітних бур