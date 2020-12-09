Землю накриє потужною магнітною бурею рівня G2: експерти змінили прогноз на грудень

Магнітна буря рівня G2 накриє Землю вже в найближчі дні. Скоро нас чекає шторм, який триватиме дві доби. Але ці геомагнітні коливання будуть не останніми в грудні 2020 року.

Астрофізики назвали нові дати грудневих магнітних бур, а лікарі дали поради, як уникнути серйозних наслідків від них.

Коли чекати найпотужнішу магнітну бурю грудня

Так, згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, сильний удар рівня G2 очікується вже в четвер, 10 грудня. На наступний день також прогнозують магнітну бурю, але її сила вже знизиться до рівня G1.

Ще одна магнітна буря буде на День святого Миколая, 19 грудня. 18 числа магнітосфера буде збуджена. 24 грудня також прогнозуються коливання, але менш інтенсивні.

Цікаво, що вчені прогнозують у найближчому майбутньому посилення магнітних бур. Річ у тому, що Сонце увійшло в "25-й цикл", через що його активність почала зростати. Піку зірка досягне вже у 2025 році.

Магнітні бурі у грудні (скрін: tesis.lebedev)

Кому потрібно побоюватися магнітної бурі

Геомагнітні бурі сильніше всього на собі відчувають метеочутливі люди. Проблеми зі здоров'ям можуть виникати також у літніх людей, тих, хто страждає серцево-судинними хворобами, гіпотоніків, гіпертоніків.

Названим категоріям слід особливо уважно стежити за своїм здоров'ям в ці дні. Може "стрибати" тиск, збиватися серцевий ритм, сильно боліти голова.

Лікарі кажуть, що навіть здорові люди можуть у дні сильного геомагнітного шторму відчувати нездужання - втому, дратівливість, головні болі.

Як вберегти здоров'я під час магнітної бурі

Якщо ви входите до групи ризику, слід уважно стежити за своїм станом, а краще заздалегідь проконсультуватися з лікарем. У будь-якому випадку необхідні ліки краще тримати при собі.

Людям зі слабкою нервовою системою, лікарі радять приймати призначені заспокійливі, щоб не піддаватися панічним атакам. При цьому не варто шукати у себе тривожні симптоми, якщо раптом щось заболить.

Важливо дотримуватися режиму сну - 7-8 годин, правильно харчуватися і підтримувати помірну фізичну активність.

У ці дні від алкоголю і куріння краще утриматися, а кави та інших бадьорливих напоїв пити поменше.

Намагайтеся більше часу бути на свіжому повітрі, ходити пішки. Це тренує не тільки тіло, але й заспокоює нервову систему.

Раніше синоптики попередили також про різку зміну погоди. В країні буде боротьба між антициклоном і циклонами, що призведе до штормового вітру та сильних опадів.