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Землю накрыла самая мощная магнитная буря за последние 6 лет: чем это грозит

Землю накрыла сверхмощная магнитная буря (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Землю накрыла геомагнитная буря, ставшая самой мощной за последние шесть лет. Она относилась к уровню G4, и даже ученые не ожидали такого, ведь их прогнозы были гораздо скромнее.

Об этом пишет Live Science.

Что известно о буре

Геомагнитная буря была спровоцирована гигантским выбросом плазмы из корональной дыры на Солнце.

Буря уровня G4 получила "4 балла" по 5-балльной шкале оценки. То есть самая мощная из возможных геомагнитных бурь может иметь уровень G5.

Сначала ученые, следящие за изменениями на Солнце, прогнозировали появление на Земле 23, 24 или 25 марта бури уровня G2, но никто не ожидал, что она будет столь сильной.

Геомагнитные бури уровня от G1 до G3 могут повлечь за собой незначительные сбои в работе радиосвязи и энергосистем. Буря уровня G4 считается более опасным явлением. Она также вызывает полярные сияния даже там, где они обычно маловероятны.

В частности, на территории США можно было наблюдать полярные сияния.

Фото: Полярное сияние на Аляске, США (фото: twitter.com/Vincent_Ledvina)

Ученые говорят, что из корональной дыры, которая по размерам была в 20 раз больше Земли, вырвался гигантский поток плазмы, полетевший через космос со средней скоростью в 2,1 млн км/ч.

Почему магнитные бури могут быть опасными

Считается, что определенный процент людей может ощущать ухудшение самочувствия. В частности, это метеозависимые люди, пожилые люди, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. д.).

В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна, больше отдыхать, не перегружать себя физически и эмоционально, правильно питаться и отказаться от алкоголя, кофе и курения.

Ранее мы писали, что в NASA изменили прогноз об угрозе "астероида Судного дня".

Читайте также об астероиде Орфее, к которому еще 30 лет назад хотели "прикрепить" спутник.

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