Ученые заявили, что Земля на пороге 5 климатических катастроф: что ждет человечество

Какие опасные изменения климата ждут нашу планету

Большинство людей думает, что экосистема или часть климатической системы, испытывая стресс, отреагирует достаточно предсказуемо - двойное давление, двойное влияние и так далее. Но так происходит не всегда. Иногда система под напряжением меняется стабильно до определенной точки, но вне этого могут быть зафиксированы гораздо большие или резкие изменения.

Примером таких "нелинейных" изменений являются "переломные точки", которые происходят, когда система пересекает порог, тогда изменения становятся самоподдерживающимися. Это означает, что даже если начальное давление уменьшится, изменения будут продолжаться, пока система не достигнет иногда совсем другого состояния.

Это точно так же, если катить валун на холм. Это отнимает много энергии. Если поступление энергии прекратится, валун покатится назад. Но когда достигнута вершина холма и валун уравновешенный на самой вершине, небольшого толчка, возможно даже порыва ветра, может быть достаточно, чтобы он покатился вниз на другую сторону.

Климатическая система имеет много потенциальных переломных моментов, например, исчезновение ледяных покровов или густоты тропических лесов, которые становятся более сухими и более открытыми. Будет очень трудно, фактически невозможно восстановить эти системы, когда они достигнут критической точки.

Что показывает глобальный отчет о переломных моментах

Ученые опубликовали новый Глобальный отчет о переломных моментах на COP28 климатических переговорах ООН в Дубае. В нем излагаются научные выводы относительно "негативных" переломных моментах в системе Земли, которые могут нанести вред как природе, так и людям. В отчете есть также выводы относительно потенциальных "положительных" общественных переломных моментах, которые могут ускорить действия по устойчивому развитию.

"Проанализировав научные доказательства прошлых и текущих изменений и учитывая прогнозы компьютерных моделей, мы определили более 25 переломных точек в системе Земли", - заявляют ученые.

6 из них находятся в скованных льдом частях планеты ("криосфере"), включая коллапс массивных ледяных щитов в Гренландии и разных частях Антарктиды, а также локальное опрокидывание ледников и таяние вечной мерзлоты.

Ученые обнаружили более 25 переломных точек в системе Земли (фото: sciencealert.com)

16 находятся в "биосфере" - совокупности всех экосистем мира - включая массовую гибель деревьев в частях Амазонки и северных бореальных лесов, деградацию саванн и засушливых территорий, перегрузку озер питательными веществами, массовую гибель коралловых рифов, мангровых зарослей и лугов морской травы.

"Мы определили четыре потенциальные переломные точки в циркуляции океанов и атмосферы, включая коллапс глубоководного смешения океана в Северной Атлантике и Южном океане вокруг Антарктиды, а также нарушения западноафриканского муссона", - говорят ученые.

Чем опасно потепление на планете

Деятельность человека уже подталкивает к переломным точкам. Точные пороговые значения не известны, но сегодняшне глобальное потепление на 1,2 градуса, вероятно, приведет к широкомасштабной потере теплых водных коралловых рифов. А еще это коллапс ледяного покрова Гренландии и Западной Антарктики, коллапс североатлантической циркуляции и локальное таяние вечной мерзлоты.

При температуре выше на 1,5 градуса некоторые системы, такие как мангровые заросли, луга морской травы и части бореальных лесов, станут уязвимыми. Некоторые системы также могут предотвратить или снизить пороги потепления из-за других факторов, таких как вырубка лесов в Амазонке.

Если части тропических лесов Амазонки погибнут, бесчисленное количество видов будет утрачено, а потепление будет еще больше усиливаться, поскольку миллиарды тонн углерода, которые сейчас заблокированы в деревьях и почвах, попадают в атмосферу.

В регионе это может повлечь за собой экономические последствия на триллионы долларов, а миллионы людей будут страдать от экстремальной жары.

Это все повлияет на экономику, что приведет к дальнейшей финансовой нестабильности, перемещению, конфликту или поляризации в обществах. Это помешало бы усилиям экологов ограничить дальнейшие переломные моменты земной системы и даже могло бы привести к переходу к социальной системе, характеризующейся большим авторитаризмом, враждебностью и отчуждением, что могло полностью сорвать переход к стабилизации ситуации.

Еще один риск состоит в том, что большинство земных систем взаимодействуют таким образом, что дестабилизируют друг друга. В худшем случае отказ одной системы увеличивает возможность того, что подключенные системы тоже рухнуть. Это может повлечь за собой "каскад падений", как в домино.

Изменение климата является ключевым фактором для большинства этих переломных точек, и риск их пересечения можно снизить путем срочного сокращения выбросов парниковых газов до нуля.

Чтобы предотвратить переломные точки в биосфере, нужно будет быстро сократить потерю среды обитания и загрязнения, одновременно поддерживая экологическое восстановление и устойчивые средства к существованию.