К Земле с бешеной скоростью несется огромный астероид: его обнаружили недавно

Огромный астероид размером в 49 метров несется к Земле. Небесное тело называется 2023 JB3 и приблизится к нашей планете 9 июня.
Об этом сообщают ученые, пишет издание Hi Tech.
Небесное тело 2023 JB3 ученые NASA увидели менее месяца назад. По данным ученых, размер астероида оценивается в 49 метров, хотя существует предположение, что его размер может быть 80 метров.
Точные размеры астероидов очень сложно измерить, поэтому ученые часто называют примерные данные.
9 июня астероид должен пронестись мимо Земли на расстоянии 5,4 млн км со скоростью 25 тысяч км/ч.
По данным NASA, астероид 2023 JB3 принадлежит к группе околоземных космических камней под названием Атоны.
Он совершает полный оборот вокруг Солнца за примерно 330 земных дней, в то же время может улетать от нашей звезды на расстояние в 170 млн км. А это немного дальше, чем расположена Земля от Солнца.
Ученые изучают астероиды для того, чтобы лучше понять, как сформировалась Солнечная система и все планеты в ней, ведь эти космические камни являются обломками, оставшимися после этих процессов, которые произошли более 4 млрд лет назад.
Ученые считают, что учитывая размер этого астероида его нельзя считать действительно опасным.
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