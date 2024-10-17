К Земле прилетят яркие обломки кометы Галлея: когда можно увидеть метеорный поток Ориониды

Ориониды считаются одним из самых ярких метеорных потоков, которые ежегодно проходят осенью. Земля проходит сквозь обломки известной кометы Галлея почти два месяца - с 26 сентября по 22 ноября, но увидеть "падающие звезды" невооруженным глазом можно будет только несколько дней.

Метеорные потоки часто называют "падающими звездами" из-за того, яркость метеоров, сгорающих в атмосфере Земли - очень высока. Если наблюдать этот процесс с Земли, то кажется, что яркие звезды падают с неба в большом количестве и на большой скорости.

Во время потока Ориониды наша планета проходит через обломки кометы Галлея, которые она оставила во время прошлых сближений с Солнцем. Комету Галлея в последний раз видели в 1986 году, а в следующий раз увидеть ее можно будет только в 2061 году.

Когда кометы, а на самом деле ледяные шары, приближаются к Солнцу, они начинают таять и в космос попадают мелкие части этих объектов. Они остаются кружиться во внутренней Солнечной системе и когда Земля проходит через них, то в атмосфере в виде ярких вспышек света сгорают метеоры.

Кстати, Ориониды не единственный ежегодный метеорный поток, источником которого является комета Галлея. В начале мая проходит еще один, называемый Эта-Аквариды.

В этом году жители Украины смогут увидеть пик метеорного потока Ориониды с 17 по 21 октября. На полнолуние этот поток будет подсвечиваться полной луной. Ученые спрогнозировали, что увидеть можно будет примерно 23 метеора в час. Самая большая активность ожидается 21 октября около 1 часа ночи.

Кроме того, что этот поток самый красивый, он еще и самый быстрый. В этом году метеоры будут лететь с большой скоростью – 66 км/с или примерно 238 000 км/ч.

Вопреки своему далекому происхождению, Ориониды происходят из участка неба близ Бетельгейзе, красного гиганта в созвездии Ориона. Созвездие наиболее известно поясом Ориона, состоящий из трех равноудаленных звезд: Альнитак, Алнилам и Минтака.

Также в регионе есть некоторые из самых ярких звезд на ночном небе, таких как Сириус, Ригель, Процион и Капелла. Орион достигнет своей самой высокой точки в небе около двух часов ночи в Северном полушарии во время пика Орионид.