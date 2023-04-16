К Земле мчит редчайший громадный астероид: максимальное сближение уже скоро

Астероид 2023 GM летит на очень большой скорости в сторону Земли, и скоро ожидается максимальное сближение с нашей планетой. Космическая глыба имеет размеры примерно 107 метров, то есть он длиннее, чем футбольное поле на стадионах.

Об этом говорится на сайте Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Когда сближение

Согласно расчетам специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса, астероид пролетит мимо Земли в этот понедельник, 17 апреля.

Скорость движения объекта 2023 GM составляет 72324 км/час, то есть более чем в два раза быстрее, чем большинство астероидов в списке объектов, сближающихся с нашей планетой.

Насколько близко пролетит мимо Земли

Расстояние между космическим скитальцем и нашей планетой в самой "ближайшей" точке во время его путешествия составит около 3,24 миллиона километров.

Учитывая такие данные о расстоянии и габаритам астероида 2023 GM, он не классифицируется учеными как потенциально опасный.

Астероид 2023 GM пролетит мимо нашей планеты 17 апреля (фото: ssd.jpl.nasa.gov)

"Редкий" астероид

Этот астероид является одним из самых редких во Вселенной, пишет Ripost.

В последний раз он приближался к Земле 18 апреля 1952 года, а после прохождения в понедельник вернется на нашу орбиту только 27 октября 2120 года.

Какие астероиды - потенциально опасные

В NASA классифицируют любой космический околоземный объект в пределах 7,5 миллиона от Земли как "потенциально опасный". Также такой тип присваивается астероидам, длина которых превышает 150 метров. Соответственно, 2023 GM не соответствует ни первому, ни второму параметрам.

Добавим, что после обнаружения этих потенциальных угроз астрономы внимательно наблюдают за ними, изучая с помощью радара на наличие признаков любого отклонения от своих предсказанных траекторий, которые могут привести к разрушительному столкновению с Землей.

В NASA отслеживают местоположение и орбиты примерно 28 тысяч астероидов, определяя их с помощью системы последнего оповещения о столкновении с землей (ATLAS) - массива из четырех телескопов, способных выполнять полное сканирование всего ночного неба каждые 24 часа.