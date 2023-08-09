К Земле несется астероид со скоростью 14,25 км/с: когда он приблизится

Детали приближения астероида

Диаметр астероида составляет около километра, а именно 970 метров. Расстояние от него до Земли составит 3,8 миллиона километров. Скорость движения астероида 76752 км/ч.

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его "потенциально опасным объектом". Тем не менее, это не означает, что астероид обязательно столкнется с планетой.

Что известно об астероиде

Астероид 6037 (1988 EG) был открыт в 1988 году и с тех пор регулярно проходит мимо Земли. Он является членом группы Амора - астероидов, орбиты которых пересекают орбиту Марса, но не пересекают орбиту Земли. Однако из-за гравитационного взаимодействия с планетами, орбита астероида может изменяться и приближаться к Земле, поэтому NASA относит его к потенциально опасным объектам, которые могут представлять угрозу для нашей планеты в будущем.

Кстати, 6 августа возле Земли должен был пролететь гигантский астероид 2023 OQ длиной около 137 метров. Сообщалось, что он пройдет на расстоянии в 3,8 миллиона километров от Земли.