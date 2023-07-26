По Земле несется 5-дневная магнитная буря "красного" уровня: что известно

Когда ждать бурю

По прогнозу ресурса, Meteoagent, солнечная буря длится с 25 июля и ориентировочно "успокоится" 29 числа.

Специалисты говорят, что бури с K-индексом 5 или выше указывают на геомагнитную активность "штормового уровня". Значения 7 или выше встречаются очень редко, однако они указывают на сильнейшую геомагнитную бурю.

Что такое магнитная буря

Под магнитной (геомагнитной) бурей исследователи подразумевают реакцию магнитосферы планеты на выбросы солнечного ветра.

Частицы из космоса могут препятствовать работе спутников, электрических сетей и средств связи. Именно из-за солнечных бурей время от времени происходят перебои с GPS, мобильной связью, телевидением и т. д.

Проявление сильных солнечных бурь становится также причиной возникновения северного и южного полярного сияния.

Геомагнитные бури продолжаются от нескольких часов до нескольких дней и бывают разной силы.

Кому опасны магнитные бури

Такие колебания чаще всего влияют на метеочувствительных людей, людей в возрасте, тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

В этот период могут мучить головные боли, возникать мигрени, чувство слабости, могут обостряться болезни, "прыгать" давление.

Как защитить себя в опасные дни