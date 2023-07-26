RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По Земле несется 5-дневная магнитная буря "красного" уровня: что известно

Как уберечься от магнитной бури (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

На Земле в конце июля фиксируется затяжная магнитная буря, которая продлится пять дней. В это время некоторые люди могут иметь проблемы со здоровьем.

Что известно об активности, как уберечься от воздействия бури - в материале Styler далее.

Когда ждать бурю

По прогнозу ресурса, Meteoagent, солнечная буря длится с 25 июля и ориентировочно "успокоится" 29 числа.

Специалисты говорят, что бури с K-индексом 5 или выше указывают на геомагнитную активность "штормового уровня". Значения 7 или выше встречаются очень редко, однако они указывают на сильнейшую геомагнитную бурю.

 

Что такое магнитная буря

Под магнитной (геомагнитной) бурей исследователи подразумевают реакцию магнитосферы планеты на выбросы солнечного ветра.

Частицы из космоса могут препятствовать работе спутников, электрических сетей и средств связи. Именно из-за солнечных бурей время от времени происходят перебои с GPS, мобильной связью, телевидением и т. д.

Проявление сильных солнечных бурь становится также причиной возникновения северного и южного полярного сияния.

Геомагнитные бури продолжаются от нескольких часов до нескольких дней и бывают разной силы.

Кому опасны магнитные бури

Такие колебания чаще всего влияют на метеочувствительных людей, людей в возрасте, тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

В этот период могут мучить головные боли, возникать мигрени, чувство слабости, могут обостряться болезни, "прыгать" давление.

Как защитить себя в опасные дни

  • здорово и полноценно питайтесь, пейте достаточно воды
  • гуляйте на свежем воздухе (но не под палящим солнцем)
  • не переутомляйтесь физически и эмоционально
  • откажитесь от алкоголя, курения, энергетиков
  • ограничьте употребление кофе, крепкого чая
  • важные дела лучше перенесите на другие дни

Ранее мы писали, что Евгений Комаровский раскрыл правду о "диагнозе" метеозависимость.

Также узнайте, как научить организм высыпаться, несмотря на тревоги и летнюю жару.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание