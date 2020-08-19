На Землі зафіксували найвищу температуру за 107 років: глобальне потепління триває

На Землі зафіксували найвищу температуру за останнє століття. У національному парку Долина Смерті в Каліфорнії стовпчик термометра показав 54, 4 градуси. Про це повідомляє Національна метеорологічна служба США, пише BBC News.

Попередній рекорд був зафіксований в Долині Смерті в 2013 році, стовпчики термометра піднялися до 54 градусів.

В історії зафіксовані дані 1913 року, коли в національному парку була зафіксована температура 56,7 градуси, проте цю інформацію заперечують науковці, вважаючи, що тоді при вимірах була допущена помилка.

За інформацією американської метеорологічної служби, на західному узбережжі США спека може посилитися на цьому тижні. Екстремальною спекою в країні вважається період, коли впродовж двох-трьох днів стовпчики термометра показують вище 32 градусів. Як відзначили в Центрі з контролю і профілактики захворюваності, спека в США вбила більше людей, ніж інші екстремальні погодні умови.

До речі, в 2019 році Долина Смерті потрапила на перше місце рейтингу найспекотніших місць на планеті. До списку також увійшла вулканічна місцевість з сольовими утвореннями і кислотними джерелами Даллол в Ефіопії.

Як ми раніше писали, у Токіо від спеки загинули майже 80 осіб.

Крім того, за минуле літо у Франції в дні аномальної спеки загинули 1500 осіб.