До Землі впритул наблизиться гігантський астероїд: кінець світу?

Астероїд величезних розмірів мчить до Землі - науковці NASA розрахували, що небесне тіло 1998 OR2 наблизиться до нашої планети впритул 29 квітня. Експерти розповіли, наскільки ймовірно зіткнення і чим це загрожує людству.

Ще в березні в космічному агентстві попередили, що астероїд діаметром майже 4 кілометри 29 квітня може перетнути орбіту нашої планети. Астрономи вестимуть трансляцію польоту гіганта в космосі. У програмі "Ранок з Україною" українські фахівці дали свою оцінку імовірним ризикам для всього населення Землі та пояснили, чи може загинути людство сьогодні, і скільки "кінців світу" нам вже вдалося пережити.

"Якщо до нас прилетить астероїд, діаметром більше 1 км, ми всі загинемо, як динозаври, на жаль", - зазначив астроном Олексій Стеклов.

Він розповів, що астероїд 1998 був відкритий в 98-му році.

"До нас він прилітає 29 квітня. Нам тільки його й не вистачало, з нашим карантином, самоізоляцією", - додав експерт.

Вчені вже давно прорахували можливі наслідки зіткнення з космічним об'єктом такого розміру.

По-перше, це неймовірної сили удар, який змете все на своєму шляху. А по-друге - від пилу після падіння загинуть усі живі організми в радіусі сотень кілометрів.

"Багато моїх колег екстрасенсів і парапсихологів писали, що 29-го відбудеться кінець світу", - зазначив екстрасенс Дмитро Дульський.

Взагалі загибель людству передрікали з початку його існування. Тільки за останні 20 років вже було 15 "кінців світу". Перший обіцяний апокаліпсис датується тисячним роком - його віщував Папа Римський Сильвестр ІІ. Передбачення не справдилося. А самого понтифіка 1001-го року вигнали з Риму.

У наступні 1000 років священнослужителі, маги, екстрасенси, сектанти та навіть науковці також прогнозували декілька сотень кінців світу. Найбільше боялися кінця світу 2000 року через збій комп'ютерних систем. Але комп'ютери успішно перейшли у 21 століття. І люди почали шукати нових загроз.

Переживши в 2008-му без наслідків запуск андронного колайдера, почали готуватися до "серйозного" кінця світу. За версією стародавнього народу майя, він мав настати 21 грудня 2012. Адже це дата закінчення їхнього всезнаючого календаря.

"Там були збіги з приводу революції і Другої світової війни. Ну, а з кінцем світу – все ж залежить від того, як ми будемо розшифровувати цей календар", – пояснив екстрасенс.

Кінця світу не було. І ось тепер нова загроза. І це не просто передбачення давніх магів, це розрахунки серйозних науковців. Сьогодні, 29-го квітня, 4-кілометровий астероїд справді наблизиться до Землі. Але смерті від нього точно боятися не слід: за словами астронома, астероїд буде досить далеко - у шість разів далі, ніж місяць.

"Єдине, що буде - у людей із нестійкою психікою почнеться депресія, сварки в сім’ях. Тому що багато хто чекає, що 29-го числа щось станеться, і ось ця негативна енергія живе всередині нас", - поділився думкою екстрасенс.

Нагадаємо, що у NASA потенційно небезпечними астероїдами називають небесні тіла розміром понад 140 метрів, і близькість яких до планети менша 7,5 мільйона кілометра. Нинішній астероїд - 1998 OR2 - вписується в дані критерії.

Раніше ми писали про те, що біля Землі пролетів астероїд, який наблизився до планети на мінімальну за останні 400 років відстань.