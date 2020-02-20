До Землі наближається гігантський астероїд: експерти стривожені

Астероїд розміром з невелике місто летить до Землі і вже навесні цього року наблизиться на мінімально можливу відстань до нашої планеті. Експерти оцінили всі шанси зіткнення, а також розповіли про інші потенційно небезпечні небесні тіла, всі подробиці - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що за оцінками експертів, великі небесні тіла розміром понад 50 метрів, представляють найбільшу небезпеку для нашої планети. Такі гіганти стикаються з Землею 1 раз на 300 років (як Тунгуський метеорит в 1908 році), а 15-метрові - один раз на 30 років (приклад - Челябінський метеорит, 2013 рік).

За оцінками експертів астероїд діаметром близько 4 кілометрів буде на мінімальній відстані з Землею в травні. Якщо б таке небесне тіло зіткнулося з планетою - наслідки були б жахливими. Попередньо відомо, що це небесне тіло пролетить на відстані більше 6 мільйонів кілометрів.

Ще один астероїд набагато менших розмірів пролетить біля Землі також у травні. Його розмір - 493 метри в діаметрі, але від планети він пролетить на відстані 2,8 кілометрів.