До Землі наближається величезний астероїд: його швидкість вражає

У бік Землі летить величезний астероїд 2020 PT4. Він пролетить повз землю у вівторок, 8 вересня, і попрямує у бік Місяця. Як зазначають у NASA, швидкість цього астероїда складає 12,6 кілометра в секунду і 45 360 кілометрів на годину.

Як зазначає видання Express, даний астероїд являє собою космічну скелю довжиною близько 37 метрів. 8 вересня він пройде на відстані в 4,9 разів більше, ніж відстань від землі до Місяця, а точніше – 1 888 153 кілометри.

У NASA розповіли, що цей астероїд - навколоземній об'єкт і є прекрасною можливістю для вивчення Сонячної системи.

За даними фахівців, цей астероїд не представляє небезпеки для життя мешканців Землі. Якщо б він навіть змінив свою траєкторію і зіткнувся б із Землею, то його вибух був би схожий на вибух метеорита в російському місті Челябінську в 2013 році.

До Землі летить величезний астероїд (Фото: NASA)

Вперше астероїд 2020 PT4 був зафіксований 13 серпня 2020 року. Його віднесли до групи Аполлона. Один оборот навколо Сонця цей астероїд здійснює за 738 земних днів або 2,02 земних року. Максимально він віддаляється від Землі на 357 мільйонів кілометрів, максимально наближається – на 122 мільйони кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що NASA вперше в історії спробувала збити з курсу астероїд.

А також ми розповідали про те, що вчені вперше зловили сигнал самої далекої чорної діри.