До Землі на мінімальну відстань підлетить найбільший астероїд: він потенційно небезпечний

Як повідомляє ресурс In-space, об'єкту, відкритому ще 22 вересня 1974 року, присвоєно ім'я 7482 1994 PC1. Він належить до групи Апполона.

Його розмір оцінюється в діаметрі в діапазоні від 1296 до 2898 метрів.

У цьому році астероїд 7482 1994 PC1 пролетить повз Землю 19 січня о 01:51 за київським часом на відстані приблизно 1,98 мільйона кілометрів зі швидкістю 20 кілометрів на секунду.

Приміром, найбільший астероїд минулого року - 163899 2003 SD220 - пройшов у грудні на відстані приблизно 5,43 мільйона кілометрів.

На схемі нижче орбіта Землі позначена синім, астероїда білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

Фото: Орбіта астероїда 7482 1994 PC1 (in-space)

Чому астероїд називають "потенційно небезпечним"

І хоча 7482 1994 PC1 називають "потенційно небезпечним", реальної загрози планеті він не несе.

За критеріями NASA, астероїдам діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менше 7,5 млн кілометрів присвоюють статус "потенційно небезпечних". Це означає, що траєкторія їх руху відстежується, так як при наступному зближенні з Землею вона буде змінюватися - або в більшу, або в меншу сторону.

Наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться нескоро - 18 січня 2105 року. У цей день він промчить на відстані приблизно 2,33 мільйона кілометрів.