До Землі мчить астероїд в 5 разів більше, ніж київська Батьківщина-мати

До Землі наближається великий астероїд, який відноситься до потенційно небезпечних. Космічне тіло 153201 (2000 WO107) діаметром у пів кілометра, згідно з розрахунками вчених, максимально наблизиться до нашої планети наприкінці листопада.

Як розповіли у Центрі вивчення навколоземних об'єктів NASA, астероїд повинен полетіти повз Землю на відстані 4,3 млн кілометрів.

Спектральний клас цієї космічної брили вказує на те, що вона може містити нікель, залізо і кобальт. У такому разі загальна цінність ресурсів на астероїді перевищує 15 мільярдів доларів.

2000 WO107 обертається навколо Сонця кожні 318 доби (0,87 року). Його орбіта дуже еліптична. 2000 WO107 має діаметр близько 510 метрів, що робить астероїд невеликим в абсолютному вираженні, але в п'ять разів більшим, ніж найвища монументальна скульптура в Європі - знаменита "Батьківщина-мати" в Києві, висота якої становить 102 метри.

Астероїд має 29 листопада наблизитися до нашої планети зі швидкістю 25,07 км/c на "найближчу" відстань, яка насправді в 11 разів більша, ніж відстань від Землі до Місяця. Це відбудеться близько 7 ранку за Києвом.

Далі 2000 WO107 полетить у бік Марса, Меркурія, Венери, і 10 лютого 2024 року знову наблизиться до Землі.

Симуляції орбіт Землі та астероїда 2000 WO107 (фото: spacereference.org)

Раніше повідомлялося, що Україна приєдналася до програми NASA з освоєння космосу.

Нагадаємо, нещодавно знайшли астероїд, який міг би врятувати економіку Землі - Психея 16 може повністю складатися з металу, і "оцінюється" в 10 тисяч квадрильйонів доларів, що більше, ніж вся економіка нашої планети.