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До Землі на швидкості 14 км на секунду несеться небезпечний астероїд: експерти оцінили ризики

Вівторок 28 липня 2020 20:55
До Землі на швидкості 14 км на секунду несеться небезпечний астероїд: експерти оцінили ризики
Астероїд летить до Землі (фото: freepik)
Автор: Styler

Астрономи розповіли, наскільки небезпечний астероїд, який восени зблизиться із Землею

Астероїд 465824 2010 FR, який виявили ще в березні 2010 року, мчить у бік Землі на швидкості 14 кілометрів на секунду. Цікаво, що наступне наближення до нас небесного тіла "заплановано" на 2026 рік, так що цей астероїд можна назвати частим гостем.

Експерти NASA оцінили ризики від зближення 465824 2010 FR з Землею і віднесли його до категорії "потенційно небезпечних". Але зіткнення навряд чи відбудеться, адже астероїд пройде на відстані 7,41 млн кілометрів від планети, що майже у 20 разів далі, ніж Місяць від нас.

Максимального зближення варто чекати об 11:38 6 вересня, пише ресурс In-Space.

Нижче на фото орбіта Землі позначена синім, астероїда 465824 2010 FR білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

До Землі на швидкості 14 км на секунду несеться небезпечний астероїд: експерти оцінили ризики

Орбіта астероїда 465824 2010 FR (фото: in-space)

465824 2010 FR належить до групи Аполлона. Точний розмір астероїда невідомий, але виходячи з розрахунків у діаметрі він становить від 121 метра до 272 метрів (1-2 футбольних поля).

З усім тим астероїд є потенційно небезпечним - тобто таким, за траєкторією руху якого слід уважно стежити.

Критерії NASA говорять про те, що астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менше ніж 7,5 млн кілометрів несуть потенційну загрозу.

Наступна зустріч цього астероїда і нашої планети відбудеться 12 вересня 2026 року. В цей день він промчить на відстані приблизно 7,76 мільйона кілометри (така відстань вже не вважається потенційно небезпечною).

Цікаво, що залишок 2020 року не особливо багатий на потенційно небезпечні астероїди. Наступний досить великий об'єкт (від 367 до 820 метрів) пронесеться повз нашу планету лише 29 листопада - він стане останнім близьким до Землі великим астероїдом в цьому році.

До речі, не так давно вчені знайшли астероїд абсолютно нового типу.

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