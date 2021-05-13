До Землі на великій швидкості наближається астероїд довжиною з футбольне поле: експерти оцінили ризики

Довжина астероїда, що отримав назву 2015 KJ19, становить 118 метрів, що можна порівняти з розміром стандартного футбольного поля. На щастя для нас, астероїд Землі не торкнеться.

За даними NASA, космічний камінь летить на відстані, що трохи більше ніж в 15 разів перевищує відстань між Землею і місяцем, або 15,1 місячної відстані (LD).

Одна LD становить 384 тисяч кілометрів, тому астероїд і близько не підлетить до нашої планети.

Астероїд 2015 KJ19 на орбіті (фото: NASA)