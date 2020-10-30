"Зелених зон" в Україні майже не залишилося, а "червона" стала ще більше: список

В Україні оновили карантинне зонування і опублікували новий список міст і областей, які потрапили в "червону" і "помаранчеву" зону. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомив міністр кабінету міністрів України Олег Немчинов на своїй сторінці в Telegram, рішення комісії набирає чинності з 00:00 у понеділок, 2 листопада.

Які населені пункти потрапили в "червону зону":

міста Володимир-Волинський, Ковель і Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський та Терейской район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

міста Житомир , Бердичів, Коростень, Малин і Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, володарсько-волинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

, Бердичів, Коростень, Малин і Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, володарсько-волинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області; міста Ужгород і Берегово, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

і Берегово, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області; Пологівський район Запорізької області;

місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

та Тисменицький район Івано-Франківської області; міста Бориспіль , Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів і Обухівський райони Київської області;

, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів і Обухівський райони Київської області; Марковський та Троїцький райони Луганської області;

Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

Миколаївської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський і Татарбунарський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

Полтавської області; міста Рівне , і Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;

, і Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області; міста Суми і Лебедин, Сумський район Сумської області;

і Лебедин, Сумський район Сумської області; міста Бережани, Кременець і Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Казовский, Монастырисский, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський і Шумський райони Тернопільської області;

місто Харків , Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;

, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області; міста Хмельницький , Кам'янець-Подільський , Нетішин, Славута і Шепетівка, та Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

, , Нетішин, Славута і Шепетівка, та Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський і Тальнівський райони Черкаської області;

міста Чернівці і Новодністровськ, Вижницький, Застнивський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

і Новодністровськ, Вижницький, Застнивський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області; місто Чернігів і Варвинський район Чернігівської області

У цих населених пунктах будуть діяти суворі правила і обмеження щодо переміщення громадян і масових зібрань.

Які населені пункти потрапили в "помаранчеву зону":

Вінниця , Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський, Хмільник, Барський, Бершадський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський, Крижопільський, Липовецький, Літинський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Немирівський, Оратівський, Піщанський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Хмільницький, Чернівецький, Чечельницький, Шаргородський та Ямпільський райони Вінницької області;

, Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський, Хмільник, Барський, Бершадський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський, Крижопільський, Липовецький, Літинський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Немирівський, Оратівський, Піщанський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Хмільницький, Чернівецький, Чечельницький, Шаргородський та Ямпільський райони Вінницької області; місто Луцьк , Володимир-Волинський, Горохівський, Камінь-Каширський, Ковальський, Горохівський, Луцький, Любашівський, Шацький, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський, Старовижівський та Шацький райони Волинської області;

, Володимир-Волинський, Горохівський, Камінь-Каширський, Ковальський, Горохівський, Луцький, Любашівський, Шацький, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський, Старовижівський та Шацький райони Волинської області; міста Дніпро , Вільногірськ, Кам'янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покрив, Синельникове та Тернівка, Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпровський, Криворізький, Криничанський, Новомосковський, Межівський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Петриківський, Петропавлівський, Покровський, П'ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Солонянський, Царичанський, Широківський і Юр'ївський райони Дніпропетровської області;

, Вільногірськ, Кам'янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покрив, Синельникове та Тернівка, Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпровський, Криворізький, Криничанський, Новомосковський, Межівський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Петриківський, Петропавлівський, Покровський, П'ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Солонянський, Царичанський, Широківський і Юр'ївський райони Дніпропетровської області; міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Горлівка, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Соледар та Торецьке, Бахмутський, Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Мангушский, Мар'їнський, Нікольський, Олександрівський, Покровський і Ясинуватський райони Донецької області;

Барановський, Брусилівський, Коростенський, Малинський, Новоград-Волинський, Олевський, Пулинского, Радомишльський, Ружинський і Хорошевський райони Житомирської області;

міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Виноградівський, Воловецький, Іршанський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський, Свалявський, Тячівський та Хустський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя , Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Бердянський, Бильмацький, Василівський, Великобілозерський, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Кам'янсько-Дніпровський, Мелітопольський, Михайлівський, Новомиколаївський, Оріхівський, Приазовський, Приморський, Розівський, Токмацький, Чернігівський і Якимський райони Запорізької області;

, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Бердянський, Бильмацький, Василівський, Великобілозерський, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Кам'янсько-Дніпровський, Мелітопольський, Михайлівський, Новомиколаївський, Оріхівський, Приазовський, Приморський, Розівський, Токмацький, Чернігівський і Якимський райони Запорізької області; міста Болехів, Бурштин, Калуш, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косовський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Березань, Бровари, Буча, Ірпінь, Ржищів і Славутич, Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Переяслав Хмельницький, Поліський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Тутаєвський, Фастівський і Яготинський райони Київської області;

міста Кропивницький , Знам'янка, Олександрія та Світловодськ, Благовіщенський, Бобринецький, Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Кіровоградський, Долинський, Знам'янський, Компаніївський, Кропивницький, Кіровоградський, Новгородківський, Новоархангельський, Новомиргородський, Новоукраїнський, Олександрівський, Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський, Світловодський та Устинівський райони Кіровоградської області;

, Знам'янка, Олександрія та Світловодськ, Благовіщенський, Бобринецький, Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Кіровоградський, Долинський, Знам'янський, Компаніївський, Кропивницький, Кіровоградський, Новгородківський, Новоархангельський, Новомиргородський, Новоукраїнський, Олександрівський, Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський, Світловодський та Устинівський райони Кіровоградської області; міста Лисичанськ , Рубіжне і Сєвєродонецьк, Біловодський, Белокуракинский, Кремінський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковский, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області;

, Рубіжне і Біловодський, Белокуракинский, Кремінський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковский, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області; міста Львів , Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Жовківський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Самбірський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Жовківський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Самбірський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області; міста Вознесенськ, Очаків, Первомайськ та Южноукраїнська, Арбузинського, Баштанський, Березанський, Березнегуватський, Братський, Веселинівський, Вітовський, Вознесенський, Врадіївський, Вознесенський, Єланецький, Казанківський, Кривоозерський, Миколаївський, Новобузький, Новоодеський, Очаківський, Первомайський та Снігурівський райони Миколаївської області;

міста Одеса , Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільська та Південний, Ананьївський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захаровская, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Ренійський, Роздільнянський, Тарутинський і Шаравский райони Одеської області;

, Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільська та Південний, Ананьївський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захаровская, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Ренійський, Роздільнянський, Тарутинський і Шаравский райони Одеської області; міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук, Лубни й Миргород, р, Гадяцький, Глобинський, Гребінківський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Машівський, Миргородський, Решетилівський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський, решетилівський, Семенівський, Хорольський, Чорнухинський, Чутівський та Шишацький райони Полтавської області;

міста Дубно і Вараш, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рівненський, Рокитнівський і Сарненський райони Рівненської області;

міста Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни і Шостка, Білопільський, Буринський, Великописарівський, Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Лебединський, Липоводолинський, Недригайлівський, Охтирський, Путивльський, Роменський, Середино-Будський, Тростянецький, Шосткинський та Ямпільський райони Сумської області;

місто Тернопіль , Бережанський, Борщівський, Бучацький, Збаразький, Зборівський, Кременецький, Лановецький, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області;

, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Збаразький, Зборівський, Кременецький, Лановецький, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області; міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Люботин, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп'янський, Лозівський, Нововодолазький, Первомайський, Печенізький, Сахновщинський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

місто Херсон , Білозерський, Великоолександрийський, Високопільський, Нижньосірогозький, Нововоронцовський райони Херсонської області;

, Білозерський, Великоолександрийський, Високопільський, Нижньосірогозький, Нововоронцовський райони Херсонської області; місто Старокостянтинів, Деражнянський, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Полонський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

міста Черкаси та Умань , Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Смоленської, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський і Шполянський райони Черкаської області;

, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Смоленської, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський і Шполянський райони Черкаської області; Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський та Сторожинецький райони Чернівецької області;

міста Ніжин, Новгород-Сіверський і Прилуки, Бахмач, Бобровицький, Борзнянський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Крупської, Корюківський, Куликівський, Менський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, Носівський, Прилуцький, Ріпкинський, Семенівський, Сновський, Сосницький, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області;

місто Київ

У "жовтій зоні" опинилися райони Херсонської області. А ось в "зеленій зоні" в цей раз виявилося всього два райони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні планують оновлювати зони карантину за новим принципом.