Зеленського "застукали" в несподіваному місці (фото)

Володимир Зеленський був помічений сьогодні, 1 серпня, в київському супермаркеті в центрі Києва. Президент України перебував у магазині разом зі своїм сином і охоронцем.

Про це розповів житель Києва Костянтин Левошко на своїй сторінці в Facebook .

За його словами, серед покупок президента він тільки побачив три пляшки вина. Левошко зазначив, що поява президента в супермаркеті не викликала ніякого ажіотажу, оскільки його ніхто не впізнав. Ніхто до Зеленського фотографуватися в цей раз не підходив.

Нагадаємо, Володимир Зеленський нагородив 12-річну дівчинку за порятунок дітей від повені, яка сталася 10 липня в Закарпатській області. В той день річка Чорна Тиса вийшла з берегів і зносила все на своєму шляху.

Коли почалася повінь, дівчинка була одна вдома разом з 7-річним братом. Коли вода почала прибувати до будинку, вона вимкнула вдома всю електрику, взяла Юрчика за руку і побігла до будинку своєї тітки.

Там було ще четверо переляканих дітей, а води в будинку - по коліно. Дівчинка забрала дітей, провела на другий поверх свого будинку, де вони чекали дорослих.

Учениці 7 класу Тетяні Тулайдан з села Стебний вручили медаль "За врятоване життя".

Ми також писали про те, що Зеленський в День батька показав дитячі фотографії з татом.