ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленського "застукали" в несподіваному місці (фото)

Новость на русском →
Київ, Неділя 01 серпня 2021 21:15
Зеленського "застукали" в несподіваному місці (фото) Фото: Володимир Зеленський (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Володимир Зеленський був помічений сьогодні, 1 серпня, в київському супермаркеті в центрі Києва. Президент України перебував у магазині разом зі своїм сином і охоронцем.

Про це розповів житель Києва Костянтин Левошко на своїй сторінці в Facebook.

Він також сфотографував Зеленського.

Зеленського &quot;застукали&quot; в несподіваному місці (фото)

Володимира Зеленського помітили в супермаркеті (фото: facebook.com/Constantine Levoshko)

За його словами, серед покупок президента він тільки побачив три пляшки вина. Левошко зазначив, що поява президента в супермаркеті не викликала ніякого ажіотажу, оскільки його ніхто не впізнав. Ніхто до Зеленського фотографуватися в цей раз не підходив.

Нагадаємо, Володимир Зеленський нагородив 12-річну дівчинку за порятунок дітей від повені, яка сталася 10 липня в Закарпатській області. В той день річка Чорна Тиса вийшла з берегів і зносила все на своєму шляху.

Коли почалася повінь, дівчинка була одна вдома разом з 7-річним братом. Коли вода почала прибувати до будинку, вона вимкнула вдома всю електрику, взяла Юрчика за руку і побігла до будинку своєї тітки.

Там було ще четверо переляканих дітей, а води в будинку - по коліно. Дівчинка забрала дітей, провела на другий поверх свого будинку, де вони чекали дорослих.

Учениці 7 класу Тетяні Тулайдан з села Стебний вручили медаль "За врятоване життя".

Ми також писали про те, що Зеленський в День батька показав дитячі фотографії з татом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Володимир Зеленський
LITE
Полякова пояснила скандальне фото дочки з автоматом: завжди думаю, що роблю
Полякова пояснила скандальне фото дочки з автоматом: завжди думаю, що роблю